Ťažký pád v zjazde má vážne následky. Olympijskú šampiónku čaká už tretia operácia

Švajčiarska lyžiarka Michelle Gisinová, ktorú odnášajú po páde do vrtuľníka.
Švajčiarska lyžiarka Michelle Gisinová, ktorú odnášajú po páde do vrtuľníka. (Autor: TASR/Keystone via AP)
ČTK|13. dec 2025 o 19:24
Za sebou už má zákrok na pravom zápästí a krčnej chrbtici.

Dvojnásobná olympijská víťazka v zjazdovom lyžovaní Michelle Gisinová má po páde vo štvrtkovom tréningu na zjazd Svetového pohára vo Svätom Morici tiež vážne poranené ľavé koleno.

Dvadsaťtriročná Švajčiarka si pretrhla predný skrížený a vnútorný väz. Po jej vyšetrení magnetickou rezonanciou v Zürichu to oznámila Švajčiarska lyžiarska federácia.

Gisinovú tak čaká ďalšia operácia. Za sebou už má zákrok na pravom zápästí a krčnej chrbtici.

"Akonáhle sa trochu zotaví, pôjde na operáciu s kolenom," uviedla federácia.

Zranená je tiež olympijská a svetová šampiónka v zjazde Corinne Suterová, ktorá by sa mala vrátiť v januári.

Kvôli vážnemu zraneniu kolena z tréningu sa skončila sezóna pre Laru Gutovú-Behramiovú, ktorá mala obhajovať olympijské zlato v super-G a bronz z obrieho slalomu.

