Ťažký pád v zjazde má vážne následky. Olympijskú šampiónku čaká už tretia operácia

Dvojnásobná olympijská víťazka v zjazdovom lyžovaní Michelle Gisinová má po páde vo štvrtkovom tréningu na zjazd Svetového pohára vo Svätom Morici tiež vážne poranené ľavé koleno.
Dvadsaťtriročná Švajčiarka si pretrhla predný skrížený a vnútorný väz. Po jej vyšetrení magnetickou rezonanciou v Zürichu to oznámila Švajčiarska lyžiarska federácia.
Gisinovú tak čaká ďalšia operácia. Za sebou už má zákrok na pravom zápästí a krčnej chrbtici.
"Akonáhle sa trochu zotaví, pôjde na operáciu s kolenom," uviedla federácia.
Zranená je tiež olympijská a svetová šampiónka v zjazde Corinne Suterová, ktorá by sa mala vrátiť v januári.
Kvôli vážnemu zraneniu kolena z tréningu sa skončila sezóna pre Laru Gutovú-Behramiovú, ktorá mala obhajovať olympijské zlato v super-G a bronz z obrieho slalomu.