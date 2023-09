Vlhovej súperka mení priority. Obrovský slalom je výborný základ pre zjazd a super-G, tvrdí

Pred vlaňajším ročníkom zmenila značku lyží. Po pätnástich rokoch presedlala od výrobcu Rossignol na Salomon. S novým materiálom nevedela nadviazať na úspechy z minulosti. Gisinová priznala, že problém bol aj niekde inde.

Trápil ju zápal v nohe. Riešením bola nová väčšia topánka. Pretekárky si topánky strážia ako svätý grál. Ak nájdu tie správne, nikdy ich nemenia. Často sa stáva, že si ich so sebou berú ako príručnú batožinu do lietadla. Bola by tragédia, ak by sa stratili.

„Bojovala som s nastavením. Pravú nohu mám o centimeter dlhšiu ako ľavú. Uvedomovala som si, že vybudovať niečo nové môže trvať dlhšie. Spoločnosti Salomon však plne dôverujem,“ dodala.