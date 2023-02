Nie je to len materiál, Gisinová jazdí vo väčších topánkach pre zápal v nohe

„V minulosti to bola známka všestrannosti. Lyžiarske hviezdy boli dobré v oboch disciplínach. Je škoda, že alpská kombinácia ide do úzadia, ale dnes je disciplín dosť,“ povedal expert ČT Sport Borek Zakouřil.

Do slalomu nenastúpila Sofia Goggiová, Lara Gutová Behramiová alebo Tessa Worleyová.

To zvyšovalo šance na pódium aj pre Gisinovú. Švajčiarka však ponúknutú možnosť nevyužila a v slalome zašla až siedmy najrýchlejší čas.

„Nahnevalo ma, ako som šla. V oboch kolách som bola príliš zdržanlivá. Bála som sa, že vypadnem. Skúšala som všetko, ale nepodarilo sa mi to. Našťastie, mám veľa skúsenosti so vzostupmi i pádmi. Teraz si to vyžaduje veľa mentálnej práce,“ citoval lyžiarku denník Blick.

Trápi ju zápal v nohe