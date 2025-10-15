Medailu z Pekingu neobháji. Francúzsky lyžiar oznámil koniec bohatej kariéry

BRATISLAVA. Francúzsky lyžiar Mathieu Faivre ukončil po viac než dekáde svoju profesionálnu kariéru.
Tridsaťtriročný špecialista na obrovský slalom, rodák z Isola 2000, patril medzi najtechnickejších a najstabilnejších pretekárov svojej generácie.
Vo Svetovom pohári debutoval v roku 2010 v Garmisch-Partenkirchene, kde hneď pri premiére skončil pätnásty.
Počas kariéry absolvoval 127 štartov, všetky pódia dosiahol v obrovskom slalome – celkovo desať, z toho dve víťazstvá. Prvé pódium prišlo v japonskom stredisku Yuzawa Naeba v roku 2016, o niekoľko mesiacov neskôr sa radoval z prvého triumfu doma vo Val d’Isère.
Najväčšie úspechy dosiahol na vrcholných podujatiach. Na majstrovstvách sveta 2021 v Cortine d’Ampezzo sa stal dvojnásobným svetovým šampiónom – v obrovskom slalome aj v paralelných pretekoch. O rok neskôr pridal bronz z olympijských hier v Pekingu 2022.
Vo videu na Instagrame oznámil koniec kariéry slovami:
„Je to koniec krásnej kapitoly. Z celého srdca chcem poďakovať svojej rodine a blízkym za ich neochvejnú podporu. Všetkým trénerom, fyzioterapeutom, mentálnym koučom a ľuďom, s ktorými som mal šťastie pracovať počas kariéry a ktorí ma veľa naučili – nielen o športe, ale aj o živote.“