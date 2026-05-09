ONLINE: MFK Zemplín Michalovce - FC DAC Dunajská Streda dnes, Niké liga LIVE (skupina o titul - 9. kolo)

Futbalisti MFK Zemplín Michalovce a FC DAC Dunajská Streda dnes hrajú zápas 9. kola skupiny o titul Niké ligy v ročníku 2025/2026.
ONLINE PRENOS: MFK Zemplín Michalovce - FC DAC Dunajská Streda dnes (Niké liga LIVE, skupina o titul, 9. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga - skupina o titul 2025/2026
09.05.2026 o 18:00
9. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Dunajská Streda
Prenos
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu zo 9. kola skupiny o titul v Niké lige, kde sa proti sebe postaví MFK Zemplín Michalovce a DAC 1904 Dunajská Streda.
Michalovce držia 6. miesto so ziskom 29 bodov a skóre 32:36. Doma majú vyrovnanú bilanciu, no naposledy nestačili na Žilinu po prehre 2:3.
Dunajská Streda je na 2. priečke s 43 bodmi a patrí medzi najlepšie tímy ligy. Vonku je dokonca najúspešnejšia v súťaži so skóre 19:8. V poslednom zápase nestačila na Slovan po tesnom priebehu 0:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
30
20
5
5
60:34
65
V
V
V
R
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
30
16
7
7
51:32
55
P
V
P
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
30
16
5
9
50:34
53
V
P
V
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
30
15
7
8
59:38
52
V
P
P
V
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
30
12
3
15
52:49
39
P
V
P
P
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
30
11
5
14
40:51
38
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Skupina o udržanie sa:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICE
30
12
4
14
49:51
40
P
V
P
V
V
2
AS TrenčínAS Trenčín
30
12
3
15
28:47
39
P
V
P
V
V
3
MFK SkalicaMFK Skalica
30
8
8
14
33:42
32
V
V
V
R
P
4
MFK RužomberokMFK Ružomberok
30
7
11
12
30:46
32
R
P
V
R
R
5
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
30
7
8
15
32:44
29
V
P
P
P
P
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
30
5
12
13
26:42
27
R
P
V
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body