S lyžovaním sa rozlúčili. S kým sa Vlhová na zjazdovkách už nestretne?

S domácimi divákmi sa chcela rozlúčiť na talianskom šampionáte. Počas tréningu zjazdu nešťastne padla a zlomila si lýtkovú kosť. Do lyžiarskeho dôchodku odišla so škrabancami na tvári a sadrou na nohe.

„Končí sa krásna kapitola môjho života. Nebolo to ľahké, ale môžem povedať, že vzrušujúce. Kto by to bol povedal, že sa dostanem do najlepšej sedmičky na svete v štyroch disciplínach. Uvedomila som si, že už nemôžem stopercentne súťažiť. Považujem sa za šťastné dievča, takže sa s týmto svetom lúčim s vďačným srdcom,“ napísala na sociálne siete.

Erin Mielzynská

Pred desiatimi rokmi vyhrala Kanaďanka jediné slalomové preteky v prestížnom seriáli. Krajina javorových listov čakala na triumf v najtočivejšej disciplíne SP dlhých 41 rokov.