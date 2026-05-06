Nová éra pre trápiacu sa značku? Draftovú lotériu NHL vyhral slávny klub

Draftová lotéria NHL. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|6. máj 2026 o 07:41
Toronto Maple Leafs si vyberie draftovú jednotku v roku 2026.

Víťazom draftovej lotérie NHL pre rok 2026 sa stal tím Toronto Maple Leafs.

Kanadský klub tak získal právo prvej voľby v nadchádzajúcom drafte NHL, ktorý sa uskutoční 26. a 27. júna v KeyBank Center v Buffale.

Toronto uspelo napriek tomu, že pred žrebovaním malo s 8,5-percentnou pravdepodobnosťou až piatu najvyššiu šancu na celkové víťazstvo.

Maple Leafs si budú vyberať z prvej pozície tretíkrát vo svojej histórii: predtým si z tohto miesta zvolili Austona Matthewsa (2016) a Wendela Clarka (1985).

Druhú priečku v lotérii obsadilo San Jose Sharks, ktoré bude vyberať v prvej štvorke štvrtý rok po sebe, a tretiu Vancouver Canucks.

Hlavnými favoritmi na post draftovej jednotky sú útočníci Gavin McKenna a Ivar Stenberg.

McKenna, pôsobiaci na Penn State University, je jednotkou v konečnom rebríčku severoamerických korčuliarov, zatiaľ čo Švéd Stenberg z Frölundy vedie poradie medzinárodných hráčov.

Generálny manažér Toronta John Chayka označil zisk prvej voľby za „monumentálnu príležitosť“.

Lotéria, ktorá sa konala v priestoroch NHL Network, určila poradie na prvých 16 miestach pre tímy, ktoré sa nekvalifikovali do play-off.

Zvyšné pozície (17. až 32. miesto) budú určené na základe výsledkov vyraďovacej časti o Stanley Cup.

