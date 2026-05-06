Nová éra pre trápiacu sa značku? Draftovú lotériu NHL vyhral slávny klub

Víťazom draftovej lotérie NHL pre rok 2026 sa stal tím Toronto Maple Leafs.
Kanadský klub tak získal právo prvej voľby v nadchádzajúcom drafte NHL, ktorý sa uskutoční 26. a 27. júna v KeyBank Center v Buffale.
Toronto uspelo napriek tomu, že pred žrebovaním malo s 8,5-percentnou pravdepodobnosťou až piatu najvyššiu šancu na celkové víťazstvo.
Maple Leafs si budú vyberať z prvej pozície tretíkrát vo svojej histórii: predtým si z tohto miesta zvolili Austona Matthewsa (2016) a Wendela Clarka (1985).
Druhú priečku v lotérii obsadilo San Jose Sharks, ktoré bude vyberať v prvej štvorke štvrtý rok po sebe, a tretiu Vancouver Canucks.
Hlavnými favoritmi na post draftovej jednotky sú útočníci Gavin McKenna a Ivar Stenberg.
McKenna, pôsobiaci na Penn State University, je jednotkou v konečnom rebríčku severoamerických korčuliarov, zatiaľ čo Švéd Stenberg z Frölundy vedie poradie medzinárodných hráčov.
Generálny manažér Toronta John Chayka označil zisk prvej voľby za „monumentálnu príležitosť“.
Lotéria, ktorá sa konala v priestoroch NHL Network, určila poradie na prvých 16 miestach pre tímy, ktoré sa nekvalifikovali do play-off.
Zvyšné pozície (17. až 32. miesto) budú určené na základe výsledkov vyraďovacej časti o Stanley Cup.