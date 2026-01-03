Zväz potvrdil, že je to vážne zranenie. Operácia Rakúšanky dopadla úspešne

Katharina Liensbergerová
Katharina Liensbergerová (Autor: X/Sports Infos)
TASR|3. jan 2026 o 13:33
Získala na ZOH v Pekingu striebornú medailu v slalome za Slovenkou Petrou Vlhovou.

Rakúska lyžiarka Katharina Liensbergerová už má za sebou operáciu kolena po piatkovom páde počas tréningu obrovského slalomu v stredisku St. Michael im Lungau.

Zákrok na klinike v Innsbrucku dopadol úspešne, ale majsterka sveta v slalome z roku 2021 sa už v tejto sezóne na lyže nepostaví a príde aj o účasť na ZOH.

"Samozrejme jej prajeme všetko najlepšie, aby sa to čo najrýchlejšie zahojilo. Aby mohla čoskoro opäť lyžovať. Je to naozaj vážne zranenie, to je zrejmé," povedal v sobotu pre APA športový riaditeľ Rakúskeho lyžiarskeho zväzu (ÖSV) Mario Stecher.

Rakúšanka získala na ZOH 2022 v Pekingu striebornú medailu v slalome, v ktorom skončila druhá za Slovenkou Petrou Vlhovou.

V tímovej súťaži pomohla Liensbergerová k zisku zlata rovnako ako na ZOH 2018 v Pjongčangu. Na MS v Cortine vybojovala v roku 2021 najcennejší kov v slalome i paralelnom slalome.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Švajčiarka Camille Rastová sa teší z víťazstva v obrovskom slalome v Kranjske Gore.
