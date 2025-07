Olympijský medailista čelí vážnym obvineniam. Mal obťažovať mladé talentované lyžiarky

BRATISLAVA. Bývalý francúzsky lyžiar a olympijský medailista Joël Chenal čelí vážnym obvineniam. V súčasnosti 51-ročný rodák z Moûtiers mal obťažovať mladé talentované dievčatá.

Lyžiarky, ktoré boli v čase incidentu neplnoleté, odsúdili sexuálne obťažovanie, ktorému boli podľa svojich slov vystavené zo strany strieborného medailistu zo ZOH 2006 v Turíne v obrovskom slalome.

"V stredisku bol živým bohom. Takže keď ma v zime 2012 kontaktoval, dieťa z La Rosi?re so zlou pleťou, lichotilo mi to, cítila som sa jedinečná. Nevidela som na tom nič zlé, ani 27-ročný odstup. Ale potom som si to uvedomila, že nie som jediná. Že to robil aj iným dievčatám a že to dokázal, lebo ho roky chránilo toľko ľudí," uviedla jedna z obetí pre web lemonde.fr.