Uznávaný lekár objasnil situáciu ohľadom Vlhovej. Hrozí jej aj koniec kariéry, varuje

Už je to 14 mesiacov, čo nesúťažila na zjazdovkách po páde v Jasnej v januári 2024. Aj preto sa natískajú otázky, či sa ešte niekedy vráti do súťažného diania.

"Chrupavka potrebuje čas na zahojenie. Ak sa to so záťažou prešvihne, tak vám to chrupavka vráti," prezradil.

Ďalej vidí ako problém aj to, že Vlhová vypadla z tréningu na lyžiach na veľmi dlhý čas. Návrat tak pre ňu bude ohromne náročný.

"Klobúk dole pred Peťou, ak by sa jej podarilo vrátiť na vrchol, ale bude to mať veľmi ťažké. Veľmi ťažké," uviedol Caban.

"Dokonca by som povedal, že by jej mohol hroziť aj koniec kariéry. Treba zohľadniť všetky problémy a peripetie, ktoré mala.

Ak by som to mal odhadnúť, tak je to tak 50 na 50. Nikto by sa jej nemohol čudovať, keby zrazu povie: Dovidenia, zbohom!" doplnil Caban pre spomínaný web.