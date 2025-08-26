Kariéru jej pribrzdil ťažký pád. Zomrela lyžiarka, ktorá sa na vrchol dostala aj vďaka Jasnej

BRATISLAVA. Vo veku 66 rokov zomrela Rakúšanka Elfi Dannerová (rod. Deuflová), ktorá dosiahla prelom už v juniorskom veku, keď v sezóne 1973/1974 po troch víťazstvách suverénne vyhrala hodnotenie disciplín Európskeho pohára v zjazdovom lyžovaní.
Okrem toho táto vtedy sotva 16-ročná športovkyňa triumfovala na juniorských majstrovstvách Európy v Jasnej. Dostala sa do národného olympijského tímu, no pre chorobu sledovala preteky ako diváčka.
Ťažký pád, ktorý jej spôsoboval bolesti pri vykonávaní jej milovaného športu, ju donútil ukončiť sľubne vyzerajúcu kariéru už v 19 rokoch, píše web skiaustria.at.
S lyžovaním však zostala spojená, keď neskôr zložila štátnu skúšku lyžiarskej inštruktorky a svoje skúsenosti odovzdávala mladým talentom.
"S Elfi Dannerovou stráca Rakúsky lyžiarsky zväz a jej domovský klub SC Göstling Hochkar, v ktorom bola v roku 2011 menovaná čestnou členkou, veľkú športovkyňu, na ktorú budeme vždy s úctou spomínať," doplnil uvedený zdroj.