Yule sa po prvom kole slalomu chystal do hotela, napokon však vytvoril historický rekord

CHAMONIX. Pred ním to ešte nikto nedokázal a zopakovať to nebude vôbec ľahké. Švajčiarsky reprezentant Daniel Yule v nedeľu previedol niečo, na čo asi nezabudne nielen do konca kariéry, ale do konca života.

Stal sa totiž víťazom slalomu Svetového pohára vo francúzskom Chamonix napriek tomu, že po nevydarenom prvom kole bol až na 30. priečke.

V druhej jazde však deklasoval konkurenciu a zaznamenal siedmy triumf v pretekoch SP.