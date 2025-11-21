Američanka očakáva na olympiáde najťažší zjazd v histórii, upozorňuje aj na silnú konkurenciu

Americká zjazdárka Breezy Johnsonová, ktorá minulú zimu získala titul majsterky sveta v zjazde, očakáva, že ženský zjazd na ZOH 2026 v Cortine d'Ampezzo bude najťažší v histórii.
"Myslím si, že ženský zjazd budú najkonkurenčnejšie alpské preteky, aký kedy bol," povedala Johnsonová počas tréningového kempu v americkom Colorade.
Johnsonová, ktorá má na konte osem pódiových umiestnení vo Svetovom pohári, hoci v Cortine ešte nikdy nestála na pódiu, zdôraznila, že trať "Delle Tofane" je pre lyžiarov obľúbená a olympijský tlak ju ešte viac sprísni.
"Zjazd je o spojení lyžiara s horou a Cortina je toho vrcholom," dodala 29-ročná športovkyňa, ktorá počas majstrovstiev sveta v rakúskom Saalbachu dosiahla rýchlosť viac ako 138 kilometrov za hodinu.
Johnsonová upozornila, že konkurencia v americkom tíme bude veľká, keďže v ňom sú aj veteránka Lindsey Vonnová, mladá nádej Lauren Macugová a Jacqueline Wilesová, ktorá už dvakrát stála na pódiu v Cortine.
"Máme skvelú súdržnosť a snažím sa učiť od svojich súperiek. Lauren je veľmi plynulá lyžiarka a Lindsey má obrovskú intenzitu, ktorú sa snažím napodobniť," povedala Johnsonová.
Nikdy nezískala titul vo Svetovom pohári, no vracia sa do seriálu po ťažkých rokoch plných zranení a 14-mesačnom dištanci za porušenie antidopingových pravidiel.
"Snažím sa nepozerať späť, ale ísť vpred a robiť svoju prácu," dodala.
Na ZOH 2026 sa Johnsonová predstaví aj v novej tímovej súťaži, v ktorej jeden lyžiar súťaží v zjazde a druhý v slalome. V tejto disciplíne získala minulý rok zlato spolu s Mikaelou Shiffrinovou.