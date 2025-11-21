Dubovská nedokázala súperiť s najlepšími. Urobila rozhodnutie, ktoré nebolo ľahké

BRATISLAVA. Vo fínskom Levi dosiahla doposiaľ svoj najlepší výsledok vo Svetovom pohári, keď v novembri 2021 finišovala na šiestej priečke.
Okrem toho dosiahla za polárnym kruhom ďalšie dve umiestnenia v top 10 (9. a 10. miesto) a v rokoch 2019 - 2023 bodovala v každom z deviatich slalomov.
Na začiatku aktuálnej sezóny však Martina Dubovská v obľúbenom stredisku skončila ďaleko za pozíciami, ktoré by si predstavovala. S priepastnou stratou vyše štyroch sekúnd na Mikaelu Shiffrinovú obsadila 49. miesto.
Na sociálnej sieti Instagram priznala, že po zdravotnej stránke ešte nie je stopercentne fit a že nie je pripravená bojovať s tými najlepšími.
Šancu na reparát mala mať Slovenka v českých reprezentačných farbách v nedeľu v rakúskom Gurgli, no dva dni pred pretekmi svoj program zmenila.
"Ahojte, som veľmi smutná a sklamaná z toho, že sa nebudem môcť zúčastniť ďalších pretekov, ktoré sa budú konať v Gurgli a v Copper Mountain.
Nebolo to jednoduché rozhodnutie. Musím však doliečiť moje problémy s chrbtom, a tak je to momentálne správna voľba," napísala Dubovská.
Už v predošlej sezóne sa výsledkovo trápila, keď bodovala iba v štyroch slalomoch a jej najlepším umiestnením bolo 19. miesto zo Semmeringu.
"Robím všetko, čo môžem, aby som opäť bola konkurencieschopná a dúfam, že budem pripravená na preteky v decembri," dodala.
V decembri sa slalomy v rámci Svetového pohára pôjdu vo francúzskom Courcheveli (16. decembra) a rakúskom Semmeringu (28. decembra).