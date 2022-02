Žampovci pôjdu slalom po dlhej dobe. Adam: Nemám čo stratiť

JEN-ČCHING. Slovenský lyžiar Adam Žampa sa v stredu predstaví v slalome po dvoch rokoch. V uplynulom období bojoval s bolesťami chrbta a preto sa venoval viac obrovskému slalomu. Na zimných olympijských hrách v Pekingu sa však na preteky medzi najhustejšie postavenými bránkami teší a chce sa pobiť o dobrý výsledok. V obrovskom slalome skončil na 15. mieste, čím si vytvoril olympijské maximum v tejto disciplíne. V slalome bol v Soči 2014 na šiestej pozícii, pred štyrmi rokmi v Pjongčangu obsadil 24. priečku.

"Slalom nebude jednoduchý, budú to nasekané a veľmi vyrovnané preteky. Veď aj vo Svetovom pohári bolo v tomto ročníku sedem slalomov a vždy bol iný víťaz. Podmienky by mali byť veľmi dobré. Teším sa a verím, že budem držať v oblúkoch. Dám do toho všetko, hoci budem mať číslo tak okolo 40," uviedol Žampa, ktorému sa pôjde uvoľnenejšie než v obráku. "Myslím si, že ak má človek niečo vo vrecku, preteká sa ľahšie. A ja v slalome nemám čo stratiť. Je to o dvoch jazdách, do ktorých treba dať úplne všetko. A ja sa o to budem snažiť," uviedol starší z dvojice Žampovcov.

Slovenský lyžiar Adam Žampa. (Autor: TASR)

Na podmienky má len slová chvály Tridsaťjedenročný olympionik má za sebou bohatú účasť na pretekoch v rôznych kútoch sveta, no čínske stredisko v Jen-čchingu radí medzi najkrajšie. "Už prvotný dojem, keď sme prišli, bol neuveriteľný. To, čo dokázali vybudovať, je ako z počítačovej hry. Poviem pravdu, že zosekať takto hranu a urobiť cestu až na štart, to je neuveriteľné. Zjazdovky sú fakt urobené profesionálne. Je to obdivuhodné a čo sa týka stavby, to je pre mňa číslo jeden, to som ešte nikde nevidel," povedal Žampa, ktorého nadchla aj cesta zo zjazdoviek.

Tá sa ťahá až do olympijskej dediny. "Sú zjazdovky, ktoré idú až pred hotel, ale tu je to iné, pretože človek ide údolím až do dediny. A to na olympiádach nie je zvykom," priznal Žampa. Boli povzbudiť mladú bobistku V pondelok mal Žampa voľný deň, s bratom Andreasom ho využili na návštevu ľadového toboganu v Jen-čchingu. Videli v ňom Viktóriu Čerňanskú, ale aj jamajskú bobistku Jazmine Victorianovú Fenlatorovú. V hre bude aj slávny jamajský štvorbob, jeho posádka patrí medzi najfotografovanejších aktérov tohtoročných olympijských hier.

"Po tom, ako sme odjazdili obrák, je to tu také otvorenejšie a som rád, že sme mohli prísť práve na boby. Lebo je to niečo úplne iné ako v televízii. Keď tie boby pri vás prefrčia, tak je to úplná pecka. Je príjemný pocit fandiť Viki. Je to celkovo taký olympijský duch, človek ho môže prežiť aj ako divák. A je super pozerať sa aj na takéto exotické krajiny. Je fakt perfektné pozerať sa na štarte, ako sú sústredení a povzbudzujú sa," uzavrel Adam Žampa. Andreas nešiel slalom štyri roky Mladší zo súrodencov Andreas má ešte dlhšiu slalomovú absenciu než Adam. "Teším sa veľmi, lebo posledný slalom som išiel na olympiáde v Pjongčangu. Nemám absolútne čo stratiť, pôjdem úplne naplno, tak ako ma poznajú všetci. Uvidíme, čo z toho vyjde," uviedol pre TASR 28-ročný lyžiar.

Andreas Žampa na ZOH v Pekingu 2022. (Autor: TASR)