Žampovci v Söldene suplovali Vlhovú. Patrím vysoko, tvrdí Adam

„Prvé preteky sú vždy taká 'oťukávačka'. Veľmi ma mrzí, že som v oboch kolách urobil dve veľké chyby. Tie spôsobili, že som stratil veľa času. Mal som to v druhom kole viac využiť. Bohužiaľ, nevyužil som to...

Adamovho mladšieho brata Andreasa Žampu v 1. kole klasifikovali na 54. mieste a nevybojoval si právo druhej jazdy.

„V Söldene to na body nevyšlo, ale určite budem trénovať ďalej. Som veľmi rád, že Adam ukázal, že na to má aj napriek veľkým chybám. Asi najväčšia chyba, ktorú som spravil, bol nájazd do roviny, kde som stratil vyše sekundy. Trošku to mrzí, ale nevadí, ideme ďalej,“ poznamenal Andreas.