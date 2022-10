Lyžiarska párty v Söldene. V noci ma fanúšikova budili, prezradil Žampa

V obrovskom slalome na ľadovci Rettenbach obsadil 23. miesto a pripísal si osem bodov. „Vážim si to, je to dobrý štart do sezóny. Musím sa však zamyslieť nad chybami a zobrať si z nich ponaučenie,“ povedal v cieli pre novinárov.

Zjazdovka však tridsaťdvaročného lyžiara prekvapila. „Stavba trate bola veľmi rovná. Nečakal som to. Do strmej časti som to napálil až príliš rovno. Prišla tam potom hneď chyba, ktorá mi rozhodila lyže. To ma však namotivovalo, aby som záver šiel viac priamo,“ prezradil.

Spodnú časť trate zašiel Adam Žampa s totožným časom ako víťaz prvého kola Marco Odermatt. „Mal som dobrý pocit, šlo sa mi dobre.“

Zakliaty Andreas