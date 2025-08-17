Zdeno Chára nepoľavuje. V susednom Česku absolvoval ďalšie preteky Ironman

HRADEC KRÁLOVÉ. Sedem kilometrov plávania, 206 kilometrov na bicykli a 30 kilometrov behu. To nie sú čísla elitného triatlonistu, ale údaje bývalého hokejistu Zdena Cháru za týždeň.
Podľa aplikácie Strava, kde si môžu užívatelia pridávať svoje športové aktivity, Chára trénuje takmer každý deň, priemerne 13 a po hodín týždene.
Bývalý slovenský hokejový reprezentant teraz dosiahol ďalší pozoruhodný úspech.
Prestížne preteky IRONMAN 70.3, označené aj ako polovičný „železný muž", v českom Hradci Králové absolvoval za 4 hodiny, 56 minút a 47 sekúnd.
Trať pozostávala z 1,9 kilometrov plávania, následne na 1500 účastníkov hlavných pretekov čakalo 90 kilometrov na bicykli a preteky ukončili behom na 21,1 kilometrov, čo je dĺžka polmaratónu.
Pretekári odštartovali v centre mesta Hradec Králové plávaním v rieke Labe, cieľ bol umiestnený na historickom Masarykovom námestí.
Víťazom pretekov sa stal Talian Michele Bortolamedi (3:37:19), ženskú kategóriu ovládla Nemka Bianca Bogen (4:01:30).
Chára dosiahol 29. najlepší čas z 114 účastníkov v kategórii M45-49 (muži vo vekovej kategórii od 45 do 49 rokov), medzi mužmi obsadil 243. miesto zo 1108 pretekárov. Celkovo mu patrí 316. miesto.
VIDEO: Zdeno Chára pred pretekmi
Chára mal preteky v Hradci absolvovať už vlani, pre zdravotné problémy ale nenastúpil. Zároveň bol ambasádorom podujatia na severe Čiech.
„O týchto pretekoch som počul len to dobré, tak mi prišiel ako dobrý nápad si to skúsiť. Navyše, keď sa to koná v krajine našich bratov," uviedol pred pretekmi.
Bývalému obrancovi, ktorý v NHL odohral 1680 zápasov, nešlo v Hradci o umiestnenie, dôležitá je motivácia a osobné zlepšovanie.
„Mám radosť, keď preteky dokončím s dobrým pocitom a s tým, že som do toho dal všetko," hovoril pred štartom pre Český rozhlas.
Po hokejovej kariére, ktorú ukončil v roku 2022 odbehol už niekoľko triatlonových pretekov.
Naposledy sa koncom júla predstavil na pretekoch Alpe d'Huez Triathlon, ktoré pozostávajú z 2,2 km plávania, 115 km na bicykli a 22 km behu vo vysokohorskom prostredí francúzskych Álp.
Zo série IRONMAN má Chára na konte tri štarty v polovičnej vzdialenosti, ktoré absolvoval v poľskom meste Gdynia, americkom Massachusetts a práve v Hradci.
Vlani absolvoval aj celý IRONMAN (3,9 km plávanie, 180 km na bicykli a maratón) vo švédskom Kalmari. Najbližšie by sa mal predstaviť na rovnakej vzdialenosti koncom kalendárneho roka.
Jeho cieľom je absolvovanie majstrovstiev sveta v IRONMAN, ktoré sa každoročne konajú v havajskom stredisku Kona. V roku 2024 sa na preteky kvalifikoval, ale pre zranenie neštartoval.
Tratlonové preteky v Hradci úspešne dokončil len tri dni predtým, ako bude uvedený do Siene slávy slovenského hokeja (20. august).