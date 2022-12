Pridelenie šampionátu Kataru bola čistá korupcia, vraví bývalý poľský reprezentant

Život ukázal, že voľba Kataru bola čistá korupcia, za ktorú si tí, ktorí hlasovali, zobrali od 1,5 do dvoch miliónov dolárov, a to je dokázané,“ povedal Boniek, ktorý momentálne pôsobí ako viceprezident Európskej futbalovej únie (UEFA).

Bývalý prezident Poľského futbalového zväzu (PZPN) a bronzový medailista z MS 1982 v Španielsku povedal, že do Kataru nejde pre svoje presvedčenie.

„Je to moje rozhodnutie,“ povedal Boniek v rozhovore. Pozeranie zápasov v televízii ho plne uspokojuje a ak by si to rozmyslel, vraví, že „vždy môže sadnúť do lietadla a odletieť“.

Poliaci sa na turnaji v Katare prebojovali do osemfinále, v ktorom nastúpia proti úradujúcim majstrom sveta Francúzom. Boniek svojim krajanom nedáva príliš veľké šance na úspech.

„Momentálne vidím jednopercentnú šancu na víťazstvo. Futbal je však tímová hra, kde je riziko, že silnejší prehrá so slabším, oveľa väčšie ako v ktoromkoľvek inom športe,“ podotkol.