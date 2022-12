MS vo futbale 2022: Srbi deväť minút viedli a postupovali, zlomil ich gól do šatne

Švajčiarsko zvládlo tento zápas a výhrou si zaistilo postup zo skupiny. Skončilo na druhom mieste so ziskom šiestich bodov o skóre za Brazíliou. Ja vám ďakujem za pozornosť a prajem pekný večer.

Ešte jeden priamy kop pre Srbsko, no defenzíva Švajčiarska sa okamžite ubránila.

Granit Xhaka sa dostal do výmeny názorov s hráčmi Srbska a vznikla tam celkom mela, do ktorej sa aktívne zapájal hlavne Vanja Milinković-Savić. Strhla sa celkom fajn mela.

Edimilson Fernandes a Breel Embolo sa snažili nazbierať sekundy, ale dlho sa im to nedarilo.

Christian Fassnacht mal veľa priestoru a išiel zľava do veľkej šance. Dlho váhal, čo skvelým vybehnutím využil Vanja Milinković-Savić.

Christian Fassnacht mal veľa priestoru a išiel zľava do veľkej šance. Dlho váhal, čo skvelým vybehnutím využil Vanja Milinković-Savić.

Ricardo Rodríguez vyriešil nákop pred šestnástku švajčiarskeho tímu, loptu odvrátil preč, no Srbsko ju získalo a kombinuje.

Filip Djuričić sa dostal do hlavičkového súboja s dvomi súpermi, na tvári mu ostala krv, no nie kvôli faulu. Potrebuje ošetrenie.

Vstupujeme do poslednej štvrťhodiny riadneho hracieho času, lenže Srbsku sa nedarí vymyslieť vôbec nič.

Aleksandar Mitrović strieľal do hráčov súpera. Švajčiarsko prešlo dopredu. Breel Embolo udržal loptu, no následný center si našiel Vanja Milinković-Savić.

Aleksandar Mitrović sa nedostal k hlavičke po centri do pokutového územia a navyše fauloval obrancu Schära.

Dvadsať minút do konca riadneho hracieho času v tomto zápase. Srbsko potrebuje streliť dva góly a otočiť skóre. Podarí sa mu to?

Srbmi poriadne lomcujú emócie, hráči sa dokonca dostali do ihriska a niečo avizujú, pretože Granit Xhaka si smerom k lavičke neodpustil nejaké gesto.

Aleksandar Mitrović si medzi dvojicou obrancov prebral loptu a takmer mal šancu, no namiesto strely spadol. Penalta sa nebude zahrávať. Útočník Fulhamu môže byť rád, že nevidel žltú kartu za filmovanie.

Aleksandar Mitrović si medzi dvojicou obrancov prebral loptu a takmer mal šancu, no namiesto strely spadol. Penalta sa nebude zahrávať. Útočník Fulhamu môže byť rád, že nevidel žltú kartu za filmovanie.

Dušan Tadić sa dostal k strele zvnútra pokutového územia, jeho pokus smeroval nad brvno bránky Kobela, no defenzíva Švajčiarska to nezvládla ideálne.

Švajčiarsko sa postupne chcelo posunúť do šestnástky, čo sa síce aj podarilo, ale vošlo tam nepresnou prihrávkou.

Švajčiarsko dalo gól! Breel Embolo sa ešte nepresadil, ale následne Xherdan Shaqiri prihral do vápna, Ruben Vargas pätou posunul loptu na päťku a voľný REMO FREULER ju zblízka poslal do siete. Helvéti si vedenie berú naspäť po tom, ako oň prišli.

Švajčiarsko dalo gól! Breel Embolo sa ešte nepresadil, ale následne Xherdan Shaqiri prihral do vápna, Ruben Vargas pätou posunul loptu na päťku a voľný REMO FREULER ju zblízka poslal do siete. Helvéti si vedenie berú naspäť po tom, ako oň prišli.

Ani jeden tréner cez prestávku nestriedal, takže oba celky do druhého polčasu nastupujú tak ako duel aj odštartovali.

Sledujeme ďalšiu dramatickú koncovku ďalšej skupiny, pretože v tomto dueli sa odohráva priamy boj o druhé miesto. Švajčiarsko viedlo, Srbsko skóre otočilo, ale do kabín sa išlo za nerozhodného stavu.

Silvan Widmer poslal sprava kolmicu do pokutového územia, kde si nabiehal Ruben Vargas, no od lopty mal veľmi ďaleko.

Sergej Milinković-Savić poslal loptu do pokutového územia, ďaleko mal od nej nabiehajúci útočník Dušan Vlahović.

Znova to skúšal obranca Ricardo Rodríguez, ale ani tentoraz jeho center nenašiel pred bránkou spoluhráčov, ktorí by mohli zakončovať.

Ricardo Rodríguez zľava prihral pred bránku, Xherdan Shaqiri sa nedostal k strele. Z druhej vlny pálil Ruben Vargas, obetavo do toho padol Strahinja Pavlović.

Desať minút do konca riadneho hracieho času v prvom polčase. Uvidíme do prestávky nejaký gólový moment na jednej či druhej strane?

Polhodina zápasu je za nami. Zatiaľ sledujeme dobrý futbal, oba tímy chcú postúpiť, ale nie je to prehnane defenzívny prejav.

Lopta sa pohybuje v strede poľa na kopačkách hráčov Srbska, ktorí by radi strelili ďalší gól.

Granit Xhaka strieľal ľavačkou po trávniku, mieril priamo do miest, kde sa nachádzal brankár Vanja Milinković-Savić.

Švajčiarsko dalo gól! Ricardo Rodríguez potiahol loptu zľava do šestnástky a aj keď Sow z dobrej pozície nestrieľal, tak loptu dostal XHERDAN SHAQIRI a tečovaným pokusom otvára skóre.

Švajčiarsko dalo gól! Ricardo Rodríguez potiahol loptu zľava do šestnástky a aj keď Sow z dobrej pozície nestrieľal, tak loptu dostal XHERDAN SHAQIRI a tečovaným pokusom otvára skóre.

Dušan Tadić poslal prudký center smerujúci pred bránku Kobela, dobre postavený Remo Freuler loptu okamžite dostal do bezpečia.

Po krídle sa dostal do šestnástky Ruben Vargas, jeho prihrávku z druhej vlny zakončil Granit Xhaka, ale trafil futbalistov pred sebou.

Lopta sa znova odrážala do šestnástky Švajčiarska, ale dobre zasiahol Manuel Akanji, ktorý loptu rezolútnym odkopom poslal preč.

Silvan Widmer vhadzoval na krídle, ale Strahinja Pavlović loptu získal pre Srbsko a to môže rozvinúť akciu.

Srbi vysunuli pressing a to slávilo úspech, pretože Ricardo Rodríguez loptu iba odkopával k obrancom súpera.

Ricardo Rodríguez sa na krídle dostal k centru, jeho ponuku prečítali srbskí hráči a dostali loptu bez problémov do bezpečia.

Fantastický úvod stretnutia, pretože po 20 sekundách sa dostal do šance Breel Embolo, po strele zblízka sa zaskvel Vanja Milinković-Savić a ten vyrazil aj pokus z druhej vlny od Xhaku.

Fantastický úvod stretnutia, pretože po 20 sekundách sa dostal do šance Breel Embolo, po strele zblízka sa zaskvel Vanja Milinković-Savić a ten vyrazil aj pokus z druhej vlny od Xhaku.

Úvodné zostavy: Srbsko: V. Milinković-Savić – Milenković, Veljković, Pavlović – Živković, Lukić, S. Milinković-Savić, Kostić – Tadić (C) – A. Mitrović, Vlahović. Náhradníci: Dmitrović, Rajković – Babić, Djuričić, Eraković, Grujić, Gudelj, Ilić, Jović, Lazović, Maksimović, S. Mitrović, Mladenović, Račić, Radonjić. Švajčiarsko: Kobel – Widmer, Akanji, Schär, Ric. Rodríguez – Freuler – Xhaka (C), Sow – Shaqiri, R. Vargas, Embolo. Náhradníci: Omlin – Aebischer, Cömert, Fassnacht, E. Fernandes, Frei, Jashari, Okafor, Rieder, Seferović, R. Steffen, Zakaria.

Úvodné zostavy: Srbsko: V. Milinković-Savić – Milenković, Veljković, Pavlović – Živković, Lukić, S. Milinković-Savić, Kostić – Tadić (C) – A. Mitrović, Vlahović. Náhradníci: Dmitrović, Rajković – Babić, Djuričić, Eraković, Grujić, Gudelj, Ilić, Jović, Lazović, Maksimović, S. Mitrović, Mladenović, Račić, Radonjić. Švajčiarsko: Kobel – Widmer, Akanji, Schär, Ric. Rodríguez – Freuler – Xhaka (C), Sow – Shaqiri, R. Vargas, Embolo. Náhradníci: Omlin – Aebischer, Cömert, Fassnacht, E. Fernandes, Frei, Jashari, Okafor, Rieder, Seferović, R. Steffen, Zakaria.