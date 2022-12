MS vo futbale 2022: Brazília nečakane prehrala s Kamerunom

Kamerún dal gól! Pekná akcia Kamerunu. VINCENT ABOUBAKAR dostal perfektný center do pokutového územia a hlavou do protipohybu Edersona pravdepodobne rozhoduje tento zápas.

Dani Alves poslal center do vápna, ale vôbec mu nesadol. Pri lopte sú hráči Kamerunu.

Veľká šanca Brazílie! Raphinha to urobil pekne na pravej strane sa presadil, poslal center na Guimaraesa, ale nedokázal dopraviť loptu do siete.

Vstupujeme do poslednej 20 minútovky a gól sme stále nevideli.

Ribeiro ťahal akciu. dostával sa do šance, ale Wooh ho zastavil čisto.

Veľký tlak Brazílie. Martinelli centroval do vápna Ribeiro sa k lopte nedostal.

Obidve mužstvá nastúpili do druhého polčasu bez zmien v zostave.

Antony si prebrla prihrávku na pravej strane, zatiahol akciu do vápna, vypálil, ale Epassy jeho pokus chytá.

Aboubakar dostal prihrávku do vápna, prebral si ju, ale do zakončenia sa už nedostal.

Alex Telles poslal center do vápna, Gabriel Jesus prsiami priťukol loptu na Freda, ten zakončoval, ale len vysoko nad bránu Kamerunu.

Choupo-Moting potiahol akciu, vysunul na pravej strane Anguissu, ktorý centroval do vápna, ale Ederson loptu vyboxoval.

Zatiaľ je to súboj o stred ihriska.

Dani Alves centroval do vápna na Rodryga, ale obrana Kamerunu si s centrom poradila.

Rodrygo sa dostával do šance. Snažil sa zakončiť, ale jeho pokus bol zblokovaný.

