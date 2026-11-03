Strelec Jány uspel na MS. Slovensko získalo na OH v Los Angeles prvú miestenku

Strelec Patrik Jány získal pre Slovensko prvú miestenku na olympijské hry do Los Angeles 2028.
V utorok obsadil na MS v katarskej Dauhe 6. priečku v disciplíne vzduchová puška 10 m muži.
Jány vybojoval jednu z troch miesteniek, ktoré boli na podujatí k dispozícii, pretože pred ním skončili vo výsledkovej listine traja Číňania a dvaja Chorváti a každá krajina mohla získať len jednu.
Jány postúpil do finále medzi osmičku najlepších z 5. miesta, keď v kvalifikácii dosiahol výkon 632,7. Vo finálovej eliminácii vypadol ako tretí, keď si zapísal celkové skóre 103,8.
„Veľmi som sa potešil, že som sa dostal do finále. Pretože toto nie sú moje prvé majstrovstvá sveta a zatiaľ ma to vždy tak trochu obchádzalo.
Miestenka je veľký bonus a povedal by som, že toto je najkrajšie šieste miesto v mojom živote,“ uviedol 29-ročný slovenský reprezentant podľa Slovenského streleckého zväzu.
Jány získal vo vzduchovej puške 10 m titul majstra Európy na šampionáte v Györi v roku 2024. V tom istom roku na olympiáde v Paríži si pripísal 20. priečku.
Druhý zo slovenských reprezentantov v Dauhe Štefan Šulek obsadil v kvalifikácii 63. miesto so skóre 625,1. Postupová hranica bola na úrovni 632,2.
V rovnakej disciplíne žien sa Slovenky do finále neprepracovali. Najúspešnejšia zo slovenského tria bola Kamila Novotná, ktorej patrilo 45. miesto so skóre 628,0.
Na postup do finále bolo treba nastrieľať aspoň za 632,3. Daniela Demjén Pešková obsadila 64. miesto (625,6) a Miroslava Kyselová 101. (619,8). V tímovej súťaži patrilo Slovenkám 22. miesto.