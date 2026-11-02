Slovensko získalo na OH mládeže medailu. Džudistka zdolala belgickú súperku

Slovenská reprezentantka v džude Vivien Vadovičová si na OH mládeže v senegalskom Dakare vybojovala bronzovú medailu.
V podvečernom súboji v kategórii do 52 kg získala cenný kov po víťazstve nad Viktoriou Grigoryanovou z Belgicka, ktorú zdolala na waza-ari.
Vadovičová vstúpila do súboja o bronz odhodlane a od prvých sekúnd bola na tatami aktívnejšia.
Svoju prevahu dokázala rýchlo pretaviť do bodového zisku, keď úspešnou technikou tomoe-nage získala hodnotenie waza-ari.
Slovenka sa však neuspokojila s vedením, pokračovala v útokoch a po ďalšej vydarenej technike tomoe-nage si pripísala aj yuko.
Belgičanke následne nedovolila bodovať, kontrolovala priebeh zápasu a doviedla ho do víťazného konca.
„Som rada, že sa mi podarilo hneď na začiatku hodiť súperku na waza-ari a potom som to dokázala udržať,“ povedala Vadovičová v prvej reakcii pre portál olympic.sk.
Nedokážem opísať pocity, ktoré prežívam
Z bronzu mala veľkú radosť: „Nedokážem opísať pocity, ktoré prežívam. Som plná nadšenia. Som spokojná s mojím výkonom.“
Grigoryanová sa do súboja o bronz prebojovala cez repasáž, v ktorej dokázala dvakrát zvíťaziť.
„Nebol to najťažší zápas mojej kariéry. Absolvovala som ich už veľa. Súperka bola kvalitná, nebolo to vôbec jednoduché,“ zhodnotila Vadovičová duel o bronz, po ktorom roztiahla na znak víťazstva ruky a obkrúžila tatami.
Sedemnásťročnej džudistke sa veľmi páči atmosféra olympijských hier mládeže. Na tribúnach výstaviska v Diamniadiu na predmestí Dakaru ju podporovali aj rodičia.
Mám tu pri sebe všetkých blízkych
„Je to tu úžasné. Mám tu rodičov, trénera. Mám tu pri sebe všetkých blízkych, ktorí mi pomáhajú,“ doplnila a následne sa silno objala s mamou.
Pre členku 1. JC Pezinok je bronzová medaila z Dakaru 2026 ďalším úspechom v tejto sezóne. Tento rok získala už bronz na majstrovstvách Európy dorasteniek na Gran Canarii.
V rámci pondelkového programu mala Vadovičová v osemfinále voľný žreb a v ďalšom kole zdolala Julietu Mutisovú Escobarovú z Panamy na ippon.
Následne podľahla v semifinále najväčšej favoritke súťaže - úradujúcej dorasteneckej majsterke sveta Fatime Supygalijevovej.
Kazaška napokon turnaj ovládla a vo finále získala zlato po triumfe nad Sofiou Gasparovou z Portugalska.
Vadovičová získala v druhý súťažný deň pre slovenskú výpravu druhú medailu. Nadviazala na nedeľný úspech plavca Matiáša Ondreja Krištofa, ktorý skončil na 3. mieste vo finále 100 m motýlik.