Slovan pokračuje v Lige majstrov na pôde Linzu. Športový program na dnes (3. november)

Hráč Slovanu Bratislava Cristian Martinéz (prvý sprava) počas tréningu
Hráč Slovanu Bratislava Cristian Martinéz (prvý sprava) počas tréningu (Autor: TASR)
Sportnet|3. nov 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v utorok 3. novembra. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 3. novembra

Futbal

  • 13:00 žreb Ligy národov žien 2027
  • 15:00 LASK Linz – ŠK Slovan Bratislava, UEFA Youth League
  • 18:45 Šachtar Doneck – Sporting Lisabon, 4. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
  • 18:45 Galatasaray Istanbul – VfB Stuttgart, 4. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
  • 21:00 LASK Linz – ŠK SLOVAN BRATISLAVA, 4. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
  • 21:00 Atlético Madrid – Bayern Mníchov, 4. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
  • 21:00 FC Barcelona – Aston Villa, 4. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
  • 21:00 Feyenoord Rotterdam – Inter Miláno, 4. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
  • 21:00 FK Bodö/Glimt – Lille OSC, 4. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
  • 21:00 Manchester United – AS Rím, 4. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
  • 21:00 Villarreal CF – Paríž Saint-Germain, 4. kolo ligovej fázy Ligy majstrov

Hokej

  • 1:00 Boston Bruins – Vegas Golden Knights, NHL
  • 1:00 Florida Panthers – Detroit Red Wings, NHL
  • 2:00 Chicago Blackhawks – Colorado Avalanche, NHL
  • 3:00 San Jose Sharks – Calgary Flames, NHL

Tenis

  • Turnaj ATP v Paríži, Challenger Slovak Open, NTC Bratislava
  • Turnaje WTA v Chennai a Hongkongu

Basketbal

  • 1:00 Cleveland Cavaliers – Oklahoma City Thunder, NBA
  • 1:30 Charlotte Hornets – Detroit Pistons, NBA
  • 1:30 Indiana Pacers – Atlanta Hawks, NBA
  • 1:30 New York Knicks – Brooklyn Nets, NBA
  • 1:30 Orlando Magic – Washington Wizards, NBA
  • 1:30 Philadelphia 76ers – Chicago Bulls, NBA
  • 2:00 Dallas Mavericks – Sacramento Kings, NBA
  • 2:00 Memphis Grizzlies – New Orleans Pelicans, NBA
  • 2:00 Minnesota Timberwolves – Milwaukee Bucks, NBA
  • 2:30 Houston Rockets – Boston Celtics, NBA
  • 2:30 San Antonio Spurs – Utah Jazz, NBA
  • 3:00 Denver Nuggets – Portland Trail Blazers, NBA
  • 4:00 Golden State Warriors – Phoenix Suns, NBA
  • 4:00 Los Angeles Clippers – Toronto Raptors, NBA
  • 4:00 Los Angeles Lakers – Miami Heat, NBA

  • 20:00 FIATC Girona – Patrioti Levice, B-skupina Európskeho pohára FIBA

Strelectvo

  • 7:15 vzduchová puška 10 m muži – kvalifikácia (Jány, Šulek), MS 2026
  • 11:15 vzduchová puška 10 m ženy – kvalifikácia (Demjén Pešková, Kyseľová, Novotná), MS 2026
  • 12:30 vzduchová puška 10 m muži – finále, MS 2026
  • 16:30 vzduchová puška 10 m ženy – finále, MS 2026 (Dauha/Katar)

OH Mládeže

  • 11:30 plávanie – Stela Megelová (100 m znak), rozplavby
  • 16:33 plávanie – Stela Megelová (100 m znak), finále (v prípade postupu)

Volejbal

  • 18:00 OK Budučnost Podgorica – VK Slovan Bratislava, odveta 1. kola Challenge Cupu (prvý zápas 0:3)
TV program: utorok, 3. novembra
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Hráč Slovanu Bratislava Cristian Martinéz (prvý sprava) počas tréningu
    Hráč Slovanu Bratislava Cristian Martinéz (prvý sprava) počas tréningu
    Slovan pokračuje v Lige majstrov na pôde Linzu. Športový program na dnes (3. november)
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