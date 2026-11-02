Slovan pokračuje v Lige majstrov na pôde Linzu. Športový program na dnes (3. november)

Športový program na utorok, 3. novembra
Futbal
- 13:00 žreb Ligy národov žien 2027
- 15:00 LASK Linz – ŠK Slovan Bratislava, UEFA Youth League
- 18:45 Šachtar Doneck – Sporting Lisabon, 4. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 18:45 Galatasaray Istanbul – VfB Stuttgart, 4. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 LASK Linz – ŠK SLOVAN BRATISLAVA, 4. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Atlético Madrid – Bayern Mníchov, 4. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 FC Barcelona – Aston Villa, 4. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Feyenoord Rotterdam – Inter Miláno, 4. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 FK Bodö/Glimt – Lille OSC, 4. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Manchester United – AS Rím, 4. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Villarreal CF – Paríž Saint-Germain, 4. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
Hokej
- 1:00 Boston Bruins – Vegas Golden Knights, NHL
- 1:00 Florida Panthers – Detroit Red Wings, NHL
- 2:00 Chicago Blackhawks – Colorado Avalanche, NHL
- 3:00 San Jose Sharks – Calgary Flames, NHL
Tenis
- Turnaj ATP v Paríži, Challenger Slovak Open, NTC Bratislava
- Turnaje WTA v Chennai a Hongkongu
Basketbal
- 1:00 Cleveland Cavaliers – Oklahoma City Thunder, NBA
- 1:30 Charlotte Hornets – Detroit Pistons, NBA
- 1:30 Indiana Pacers – Atlanta Hawks, NBA
- 1:30 New York Knicks – Brooklyn Nets, NBA
- 1:30 Orlando Magic – Washington Wizards, NBA
- 1:30 Philadelphia 76ers – Chicago Bulls, NBA
- 2:00 Dallas Mavericks – Sacramento Kings, NBA
- 2:00 Memphis Grizzlies – New Orleans Pelicans, NBA
- 2:00 Minnesota Timberwolves – Milwaukee Bucks, NBA
- 2:30 Houston Rockets – Boston Celtics, NBA
- 2:30 San Antonio Spurs – Utah Jazz, NBA
- 3:00 Denver Nuggets – Portland Trail Blazers, NBA
- 4:00 Golden State Warriors – Phoenix Suns, NBA
- 4:00 Los Angeles Clippers – Toronto Raptors, NBA
- 4:00 Los Angeles Lakers – Miami Heat, NBA
- 20:00 FIATC Girona – Patrioti Levice, B-skupina Európskeho pohára FIBA
Strelectvo
- 7:15 vzduchová puška 10 m muži – kvalifikácia (Jány, Šulek), MS 2026
- 11:15 vzduchová puška 10 m ženy – kvalifikácia (Demjén Pešková, Kyseľová, Novotná), MS 2026
- 12:30 vzduchová puška 10 m muži – finále, MS 2026
- 16:30 vzduchová puška 10 m ženy – finále, MS 2026 (Dauha/Katar)
OH Mládeže
- 11:30 plávanie – Stela Megelová (100 m znak), rozplavby
- 16:33 plávanie – Stela Megelová (100 m znak), finále (v prípade postupu)
Volejbal
- 18:00 OK Budučnost Podgorica – VK Slovan Bratislava, odveta 1. kola Challenge Cupu (prvý zápas 0:3)
TV program: utorok, 3. novembra
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.