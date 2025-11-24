Weiss nechce robiť Calzonovi obhajobu. Na reprezentáciu z istých príčin nechodí

BRATISLAVA. K postupu slovenskej futbalovej reprezentácie do baráže o postup na majstrovstvá sveta 2026 sa vyjadril aj tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss starší.
"Hráči ako Stanislav Lobotka, Dávid Hancko či Milan Škriniar majú plus mínus 30 rokov. Je to generácia, ktorá si zaslúži postúpiť na majstrovstvá sveta. Len sa tam musia dostať," začal skúsený kouč.
"V kvalifikačnej skupine to boli mikrodetaily. Napríklad keby Hancko hral v Severnom Írsku, možno by sme vyhrali. Samozrejme, rodina je na prvom mieste. Ostal tam a to nie je výčitka voči nemu, ale zhoda okolností.
Aj Lobotka, geniálny hráč a možno jedna z top troch šestiek na svete, bol zranený a nebol v najlepšej forme," uviedol ďalej 61-ročný rodák z Bratislavy.
"Nejdem Francescovi Calzonovi ani nikomu robiť obhajobu, ale to je realita. Hráčom to veľmi prajem, nech postúpia. Bohužiaľ, ja na reprezentačný futbal z určitých príčin nechodím. Chlapci si to zaslúžia, niektorí majú skvelé kariéry, no sú posty, kde nás tlačí topánka," povedal Weiss podľa STVR.
Bude rád, ak sa na "mundial" slovenskí futbalisti dostanú. Ak sa to nepodarí, treba bojovať ďalej. Nevynechal ani barážového súpera z Kosova.
"Ťažký súper, dobrí a talentovaní hráči. Bývalá juhoslovanská škola, budú sebavedomí. Myslím si však, že ich doma zvládneme a potom sa uvidí. Je to stretnutie o hlavách, divákoch, našej kvalite a aby boli všetci stopercentne pripravení," pokračoval tréner "belasých" s tým, že šanca na postup je reálna.
Výkon nemeckých futbalistov na Národnom futbalovom štadióne v septembri označil za "hrozný". Bol to podľa Weiss staršieho najlepší duel Slovákov, aký za posledné roky videl.
Ak by sa vrátili Tomáš Suslov, Lukáš Haraslín a David Strelec v top forme, tak je tu dôvod na radosť v deň D. Ten príde 26. marca 2026. A ďalší by v prípade triumfu prišiel o nasledujúcich päť dní.