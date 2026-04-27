Národné zväzy pýtajú viac. FIFA pripravuje navýšenie odmien za MS vo futbale

MS vo futbale 2026 - ilustračný záber (Autor: REUTERS)
ČTK|27. apr 2026 o 11:27
FIFA pôvodne plánovala rozdeliť rekordných 727 miliónov dolárov.

FIFA na žiadosť európskych futbalových federácií pripravuje navýšenie finančných odmien z Majstrovstiev sveta 2026. Informovala o tom agentúra Reuters.

Šampionát sa od 11. júna do 19. júla uskutoční v Mexiku, USA a Kanade, čo účastníkom prinesie vyššie náklady na cestovanie alebo ubytovanie.

Národné zväzy preto prostredníctvom UEFA požiadali o zvýšenie finančných odmien.

FIFA, ktorá od šampionátu očakáva príjmy vyše 11 miliárd dolárov, potvrdila, že o tom s národnými zväzmi rokuje. Jej rada by o tom mala rozhodnúť 28. apríla na zasadnutí vo Vancouveri.

Podľa decembrového vyhlásenia mala FIFA v úmysle medzi účastníkov majstrovstiev sveta rozdeliť rekordných 727 miliónov dolárov.

Pre víťaza je nachystaných 50 miliónov. a každý tím si mal prísť minimálne na 10,5 milióna dolárov.

