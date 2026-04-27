Národné zväzy pýtajú viac. FIFA pripravuje navýšenie odmien za MS vo futbale

FIFA na žiadosť európskych futbalových federácií pripravuje navýšenie finančných odmien z Majstrovstiev sveta 2026. Informovala o tom agentúra Reuters.
Šampionát sa od 11. júna do 19. júla uskutoční v Mexiku, USA a Kanade, čo účastníkom prinesie vyššie náklady na cestovanie alebo ubytovanie.
Národné zväzy preto prostredníctvom UEFA požiadali o zvýšenie finančných odmien.
FIFA, ktorá od šampionátu očakáva príjmy vyše 11 miliárd dolárov, potvrdila, že o tom s národnými zväzmi rokuje. Jej rada by o tom mala rozhodnúť 28. apríla na zasadnutí vo Vancouveri.
Podľa decembrového vyhlásenia mala FIFA v úmysle medzi účastníkov majstrovstiev sveta rozdeliť rekordných 727 miliónov dolárov.
Pre víťaza je nachystaných 50 miliónov. a každý tím si mal prísť minimálne na 10,5 milióna dolárov.