Obrovský úspech. Calaba získal na juniorských ME tri zlaté medaily

DRAČ. Slovenský vzpierač Sebastian Cabala sa stal v albánskom meste Drač trojnásobným juniorským majstrom Európy vo vzpieraní v hmotnosti do 73 kg, keď dostal nad hlavu v dvojboji 309 kg.

Druhý slovenský zástupca Gabriel Benyik s výkonom 253 kg obsadil vo váhe do 73 kg konečnú 13. priečku, informoval portál olympic.sk.

V súťaži žien do 23 rokov do 64 kg bola v trhu blízko zisku medaily Natália Húšťavová. So 79 kg obsadila nepopulárnu štvrtú priečku. V dvojboji s celkovým súčtom 179 kg skončila o jeden stupienok horšie.