Katastrofa v podaní Slovákov aj v známkovaní. Najhoršie dopadol smoliar

BELFAST. Slovenskí futbalisti vo svojom treťom zápase v kvalifikácii na MS vo futbale 2026 prehrali v Severnom Írsku 0:2.
Slováci prehrávali od 18. minúty vlastným gólom stredopoliara Patrika Hrošovského, ktorý si za brankára Martina Dúbravku zrazil prudký prízemný center Ethana Galbraitha z pravej strany.
Na opačnej strane sa potom rútil na bránku súpera Dávid Strelec, ale tiesnený zakončil vedľa.
Desať minút pred uplynutím riadneho hracieho času pridal domáci výber poistku, keď gólman Dúbravka loptu vyboxoval len pred šestnástku a Trai Hume ju "upratal" do bránky.
Práve slovenský smoliar dostal najnižšiu známku v hodnotení čitateľov Sportnetu. Jeho výkon ocenili hodnotou 2,5.
Rovnakú známku dostal aj stredopoliar Ondrej Duda. Čitateľov neoslnil ani Ivan Schranz, ktorého ocenili známkou 2,7.
Najvyššiu známku udelili čitatelia Tomášovi Rigovi, ktorému dali hodnotu 5,2.
Pozrite si výsledky hodnotenia známkovania čitateľov Sportnetu.