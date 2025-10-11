Katastrofa v podaní Slovákov aj v známkovaní. Najhoršie dopadol smoliar

Patrik Hrošovský a Martin Dúbravka počas zápasu Severné Írsko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.
Fotogaléria (37)
Patrik Hrošovský a Martin Dúbravka počas zápasu Severné Írsko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|11. okt 2025 o 10:00
ShareTweet4

Pozrite si výsledky známkovania slovenských futbalistov za výkon v zápase kvalifikácie MS vo futbale 2026 proti Severnému Írsku.

BELFAST. Slovenskí futbalisti vo svojom treťom zápase v kvalifikácii na MS vo futbale 2026 prehrali v Severnom Írsku 0:2.

Slováci prehrávali od 18. minúty vlastným gólom stredopoliara Patrika Hrošovského, ktorý si za brankára Martina Dúbravku zrazil prudký prízemný center Ethana Galbraitha z pravej strany.

Na opačnej strane sa potom rútil na bránku súpera Dávid Strelec, ale tiesnený zakončil vedľa.

Desať minút pred uplynutím riadneho hracieho času pridal domáci výber poistku, keď gólman Dúbravka loptu vyboxoval len pred šestnástku a Trai Hume ju "upratal" do bránky.

Práve slovenský smoliar dostal najnižšiu známku v hodnotení čitateľov Sportnetu. Jeho výkon ocenili hodnotou 2,5.

Rovnakú známku dostal aj stredopoliar Ondrej Duda. Čitateľov neoslnil ani Ivan Schranz, ktorého ocenili známkou 2,7.

Fotogaléria zo zápasu Severné Írsko - Slovensko (kvalifikácia MS vo futbale 2026)
Conor Bradley a Adam Obert počas zápasu Severné Írsko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.
David Strelec počas zápasu Severné Írsko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.
Daniel Ballard a David Strelec počas zápasu Severné Írsko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.
Leo Sauer a Trai Hume počas zápasu Severné Írsko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.
37 fotografií
Daniel Ballard a David Strelec počas zápasu Severné Írsko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Daniel Ballard a David Strelec počas zápasu Severné Írsko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Slovenskí diváci povzbudzujú počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS2026 vo futbale mužov Severné Írsko - Slovensko.Slovenskí diváci povzbudzujú počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS2026 vo futbale mužov Severné Írsko - Slovensko.Hráči základnej jedenástky Slovenska pózujú pred zápasom A-skupiny európskej kvalifikácie MS2026 vo futbale mužov Severné Írsko - Slovensko.Patrik Hrošovský a Martin Dúbravka počas zápasu Severné Írsko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Leo Sauer počas zápasu Severné Írsko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Patrik Hrošovský a Martin Dúbravka počas zápasu Severné Írsko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Hráči Severného Írska sa tešia z úvodného gólu počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS 2026 vo futbale Severné Írsko - Slovensko.Leo Sauer (Slovensko) a Trai Hume (Severné Írsko) bojujú o loptu počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS2026 vo futbale.Leo Sauer a Trai Hume počas zápasu Severné Írsko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona reaguje počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS2026 vo futbale Severné Írsko - Slovensko.Adam Obert (Slovensko) a Conor Bradley (Severné Írsko) bojujú o loptu počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS2026 vo futbale.Daniel Hallard (Severné Írsko) a David Strelec (Slovensko) bojujú o loptu počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS2026 vo futbale.Trai Hume počas zápasu Severné Írsko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Trai Hume počas zápasu Severné Írsko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Ľubomír Šatka a Jamie Reid počas zápasu Severné Írsko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Milan Škriniar počas zápasu Severné Írsko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Shea Charles a Matúš Bero počas zápasu Severné Írsko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Ľubomír Šatka a Jamie Reid počas zápasu Severné Írsko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Shea Charles v súboji o loptu s Matúšom Berom v zápase kvalifikácie MS 2026 Severné Írsko - Slovensko.Francesco Calzona rpočas zápasu Severné Írsko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Michael O'Neill počas zápasu Severné Írsko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Daniel Ballard a Adam Obert počas zápasu Severné Írsko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Fanúšikovia Severného Írska povzbudzujú počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS2026 vo futbale Severné Írsko - Slovensko.Jamie Reid (Severné Írsko) sa teší z gólu počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS2026 vo futbale mužov Severné Írsko - Slovensko.Michael O'Neill počas zápasu Severné Írsko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Trai Hume oslavuje gól počas zápasu Severné Írsko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Milan Škriniar sleduje loptu v slovenskej sieti v zápase kvalifikácie MS 2026 Severné Írsko - Slovensko. Trai Hume oslavuje gól počas zápasu Severné Írsko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Trai Hume oslavuje gól počas zápasu Severné Írsko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Trai Hume oslavuje gól počas zápasu Severné Írsko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Trai Hume oslavuje gól počas zápasu Severné Írsko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.

Najvyššiu známku udelili čitatelia Tomášovi Rigovi, ktorému dali hodnotu 5,2.

Pozrite si výsledky hodnotenia známkovania čitateľov Sportnetu.

Tabuľka skupiny A - kvalifikácia MS vo futbale 2026

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

Serhou Guirassy.
Serhou Guirassy.
Ďalšie zranenie veľkohviezdy. Útočník Dortmundu opustil reprezentačný kemp
dnes 12:04
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Katastrofa v podaní Slovákov aj v známkovaní. Najhoršie dopadol smoliar