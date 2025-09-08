Nebola to žiadna sláva. Jednu z najhorších známok dostal po Luxembursku aj Strelec

LUXEMBOURG. Slovenskí futbalisti vo svojom druhom zápase v kvalifikácii na MS vo futbale 2026 vyhrali v Luxembursku 1:0.
Po senzačnej domácej výhre nad favorizovaným Nemeckom 2:0 čakal Slovákov rebríčkovo najslabší účastník A-skupiny.
Luxembursko (92. v rankingu FIFA) však bolo v zápase nebezpečnejšie. Domáci v zápase nastrelili dvakrát žrď, jeden gól in neuznal systém VAR a ďalšie strely musel zlikvidovať brankár Dúbravka.
Práve slovenský gólman dostal najvyššiu známku v hodnotení čitateľov Sportnetu. Jeho výkon ocenili hodnotou 7,7.
Za Dúbravkou sa umiestnil strelec víťazného gólu Tomáš Rigo so známkou 6,6, nasledoval Dávid Hancko, ktorý dostal 6,2 bodov.
Najnižšiu známku udelili čitatelia Dávidovi Ďurišovi - 4. O trochu lepšie číslo 4,4 dostal Róbert Boženík, medzi najhorším patril aj David Strelec so známkou 4,5.
