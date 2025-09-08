Nebola to žiadna sláva. Jednu z najhorších známok dostal po Luxembursku aj Strelec

David Strelec v zápase s Luxemburskom
Fotogaléria (16)
David Strelec v zápase s Luxemburskom (Autor: TASR)
Sportnet|8. sep 2025 o 10:22
Pozrite si výsledky známkovania slovenských futbalistov za výkon v zápase kvalifikácie MS vo futbale 2026 proti Luxembursku.

LUXEMBOURG. Slovenskí futbalisti vo svojom druhom zápase v kvalifikácii na MS vo futbale 2026 vyhrali v Luxembursku 1:0.

Po senzačnej domácej výhre nad favorizovaným Nemeckom 2:0 čakal Slovákov rebríčkovo najslabší účastník A-skupiny.

Luxembursko (92. v rankingu FIFA) však bolo v zápase nebezpečnejšie. Domáci v zápase nastrelili dvakrát žrď, jeden gól in neuznal systém VAR a ďalšie strely musel zlikvidovať brankár Dúbravka.

Práve slovenský gólman dostal najvyššiu známku v hodnotení čitateľov Sportnetu. Jeho výkon ocenili hodnotou 7,7.

Za Dúbravkou sa umiestnil strelec víťazného gólu Tomáš Rigo so známkou 6,6, nasledoval Dávid Hancko, ktorý dostal 6,2 bodov.

Fotogaléria zo zápasu Luxembursko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026 (skupina A)
David Strelec počas zápasu Luxembursko - Slovensko v kvalifikácii na MS 2026.
Ľubomír Šatka počas zápasu Luxembursko - Slovensko v kvalifikácii na MS 2026.
David Hancko počas zápasu Luxembursko - Slovensko v kvalifikácii na MS 2026.
David Hancko počas zápasu Luxembursko - Slovensko v kvalifikácii na MS 2026.
16 fotografií
David Strelec (Slovensko) a brankár Luxemburska Anthony Moris počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS 2026 vo futbale Luxembursko - Slovensko.Jeff Strasser počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS 2026 vo futbale Luxembursko - Slovensko.Zľava Ľubomír Šatka (Slovensko) a Danel Sinani (Luxembursko) počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS 2026 vo futbale Luxembursko - Slovensko.Zľava brankár Martin Dúbravka (Slovensko), Edvin Muratovič (Luxembursko) a Stanislav Lobotka (Slovensko) počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS 2026 vo futbale Luxembursko - Slovensko. .Dole brankár Martin Dúbravka (Slovensko) a uprostred Edvin Muratovič (Luxembursko) počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS 2026 vo futbale Luxembursko - Slovensko.Zľava David Strelec (Slovensko) a Enes Mahmutovič (Luxembursko) počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS 2026 vo futbale Luxembursko - Slovensko.Sprava Ondrej Duda (Slovensko), Laurent Jans (Luxembursko) a Leo Sauer (Slovensko) počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS 2026 vo futbale Luxembursko - Slovensko.Sprava kapitán Milan Škriniar (Slovensko) a Edvin Muratovič (Luxembursko) počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS 2026 vo futbale Luxembursko - Slovensko.Norbert Gyomber počas zápasu Luxembursko - Slovensko v kvalifikácii na MS 2026.Stanislav Lobotka počas zápasu Luxembursko - Slovensko v kvalifikácii na MS 2026.Tomas Moreira a Stanislav Lobotka v súboji o loptu počas zápasu Luxembursko - Slovensko v kvalifikácii na MS 2026.Norbert Gyomber a Leandro Barreiro v súboji počas zápasu Luxembursko - Slovensko v kvalifikácii na MS 2026.

Najnižšiu známku udelili čitatelia Dávidovi Ďurišovi - 4. O trochu lepšie číslo 4,4 dostal Róbert Boženík, medzi najhorším patril aj David Strelec so známkou 4,5.

Pozrite si výsledky hodnotenia známkovania čitateľov Sportnetu.

