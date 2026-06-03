    Africké krajiny pred MS potvrdzujú kvalitu. Alžírsko prekvapilo favorita z Európy

    Momentka zo zápasu Alžírsko - Holandsko
    Momentka zo zápasu Alžírsko - Holandsko (Autor: TASR/AP)
    TASR|3. jún 2026 o 23:15
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    Holanďania prehrali na domácej pôde.

    Futbalisti Holandska prehrali v stredajšom prípravnom stretnutí v Rotterdame s ďalším účastníkom MS 2026 Alžírskom 0:1.

    Jediný gól strelil v 86. minúte Anis Hadj Moussa. Taliani zvíťazili nad domácim Luxemburskom 1:0 presným zásahom Francesca Esposita.

    Hráči Dánska remizovali v belgickom Liege s Konžskou demokratickou republikou 0:0. V ďalšom zápase Izrael zvíťazil v Tirane nad domácim Albánskom 1:0.

    prípravné zápasy - streda, 3. jún:

    Holandsko - Alžírsko 0:1 (0:0)

    Gól: 86. Hadj Moussa

    Luxembursko - Taliansko 0:1 (0:0)

    Gól: 49. Esposito

    Poľsko - Nigéria 2:2 (1:1)

    Góly: 45.+1 Potulski, 90.+5 Wisniewski - 23. Moffi, 77. Onuachu (z 11 m)

    Gibraltár - Britské Panenské ostrovy 4:0 (3:0)

    Góly: 32. a 64. Scanlon, 10. Chalwell (vl.), 42. Mason

    Albánsko - Izrael 0:1 (0:0)

    Gól: 73. Gloukh

    DR Kongo - Dánsko 0:0

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Momentka zo zápasu Alžírsko - Holandsko
    Momentka zo zápasu Alžírsko - Holandsko
    Africké krajiny pred MS potvrdzujú kvalitu. Alžírsko prekvapilo favorita z Európy
    dnes 23:15
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