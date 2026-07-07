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    Kolumbia

    V tíme Kolumbie sa vyskytol vírus. Zranený útočník na šampionáte dohral

    Zranený Jhon Cordoba
    Zranený Jhon Cordoba (Autor: TASR/AP)
    TASR|7. júl 2026 o 11:08
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    Vírus zasiahol viacerých hráčov, no všetci sa vyliečili.

    Futbalista Jhon Cordoba bude Kolumbii chýbať v utorkovom osemfinále MS 2026 proti Švajčiarsku pre zranenie a šampionát sa pre neho skončil predčasne. Potvrdil to tréner Kolumbie Nestor Lorenzo.

    Tridsaťtriročný stredný útočník sa zranil pri víťazstve Kolumbie nad Ghanou 1:0 v šestnásťfinále. Utrpel svalové zranenie, tréner však jeho bližšiu špecifikáciu neuviedol.

    „Zvyšok turnaja už nebude môcť odohrať. Žiaľ, už nám nebude k dispozícii,“ citovala Lorenza agentúra DPA.

    Kormidelník Kolumbie zároveň potvrdil, že v tíme sa objavil vírus, ktorý zasiahol viacerých hráčov. Dodal však, že všetci sú už zdravotne v poriadku a pripravení nastúpiť.

    Podľa kolumbijského denníka El Tiempo utrpel Cordoba natrhnutie svalových vlákien ľavého priťahovača stehna. Denník zároveň upozornil, že Kolumbia nemá v kádri ďalšieho útočníka s podobným fyzickým profilom a silou v osobných súbojoch.

    Cordoba pôsobil v minulosti aj v nemeckej Bundeslige, kde si obliekal dresy Mainzu, Kolína a Herthy Berlín. Od leta 2021 pôsobí v ruskom Krasnodare.

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    Domov»MS vo futbale 2026»V tíme Kolumbie sa vyskytol vírus. Zranený útočník na šampionáte dohral