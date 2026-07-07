    USA
    USA
    MS vo futbale 2026
    07.07.2026, Vyraďovacia fáza, Osemfinále
    1 - 4
    1:2
    Belgicko
    Belgicko
    Folarin Balogun
    Vyhlásenie bez vysvetlenia. FIFA obhajuje Trumpa a štart Američana jednou vetou
    Americký Folarin Balogun (20) a Američan Christian Pulisic (10).
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    Vyhlásenie bez vysvetlenia. FIFA obhajuje Trumpa a štart Američana jednou vetou

    Folarin Balogun
    Folarin Balogun (Autor: TASR/AP)
    TASR|7. júl 2026 o 08:03
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    FIFA argumentuje istými osobitnými okolnosťami.

    Medzinárodná futbalová federácia FIFA sa rozsiahlo vyjadrila ku kontroverznému rozhodnutiu podmienečne odložiť trest americkému útočníkovi Folarinovi Balogunovi.

    Ešte pred výkopom osemfinálového zápasu MS 2026 proti Belgicku, ktoré vyhralo 4:1, vysvetlila v 13 odsekoch priebeh udalostí zo svojho pohľadu.

    Zároveň zdôvodnila, prečo mala právo podmienečne odložiť automatický trest na jeden zápas a umožniť tak najlepšiemu útočníkovi jedného zo spoluorganizátorov šampionátu nastúpiť proti Belgicku v Seattli.

    FIFA uviedla, že Balogunova červená karta zostáva v platnosti, ako aj jednozápasový trest, ktorý po takomto rozhodnutí rozhodcu nasleduje. Verdikt o vylúčení teda podľa nej nebol nesprávny. FIFA však tvrdí, že má právo trest upraviť a podmienečne odložiť jeho výkon.

    Donald Trump a Gianni Infantino.
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    K dôvodom tohto kroku sa v dlhom stanovisku vyjadrila iba jednou vetou: „O pozastavení výkonu uvedeného trestu sa rozhodlo so zohľadnením všetkých osobitných okolností incidentu a dostupných dôkazov.“ FIFA nespresnila, o aké osobitné okolnosti išlo ani o ktoré dôkazy sa opierala.

    Balogun dostal červenú kartu pri víťazstve USA 2:0 nad Bosnou a Hercegovinou v šestnásťfinále. Do situácie zasiahol VAR, pričom pôvodne bol za zákrok nariadený iba priamy kop.

    Po červenej karte hráč automaticky nemôže nastúpiť v nasledujúcom zápase. Deň pred osemfinále medzi USA a Belgickom FIFA podmienečne odložila výkon trestu.

    Ostrú kritiku vyvolala najmä skutočnosť, že tomu predchádzal telefonát medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a prezidentom FIFA Giannim Infantinom. Informácie priniesla agentúra DPA.

    Pavúk MS vo futbale 2026

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    USA
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    EGY
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    2
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    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
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    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
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    2
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    ARG
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