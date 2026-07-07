Okolo Slovenska čaká zmena trasy. Ponuka bola neakceptovateľná, hovorí šéf zväzu

Organizátori 70. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska (16.-20. septembra) musia riešiť nečakanú komplikáciu v itinerári podujatia.
Pôvodne mala štvrtá etapa so štartom v Beluši finišovať po vyše 160 km v Trnave, ale napokon bude cieľovým mestom Galanta.
Informoval o tom riaditeľov pretekov a prezident SZC Peter Privara.
Trnava figurovala ako hostiteľské mesto aj na oficiálnej prezentácii trate, ale napokon sa nepodarilo uzatvoriť memorandum o spolupráci s mestom.
"So zástupcami mesta sme napokon nenašli spoločnú reč, hoci vlani povedali, že chcú hostiť 70. ročník pretekov. Nové podmienky, ktoré ponúkali, boli pre nás ako organizátorov neakceptovateľné.
Nechceme však spáliť mosty s Trnavou - je to cyklistické mesto. Typ etapy sa nemení, bude to rovinatá šprintérska etapa, len o 30 km dlhšia," vraví Privara.
Pozitívom je, že organizátori majú s Galantou, ako cieľovým mestom, skúsenosti. V roku 2018 tam záverečnú rovinatú etapu podujatia ovládol holandský šprintér Fabio Jakobsen z tímu Soudal Quick-Step.
Presné údaje ohľadom štvrtej tohtoročnej etapy zatiaľ nie sú známe. Po nej bude nasledovať už len veľké finále pri stúpaní na Kráľovu hoľu.
Náročný profil môže prilákať kvalitných vrchárov, pre ktorých to bude príprava na MS v Kanade. Z domácich jazdcov by nemali chýbať Martin Svrček či tretí muž tohtoročných Pretekov mieru do 23 rokov Richard Riška.