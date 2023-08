Osemfinále malo jednoznačný priebeh. Premožiteľky Sloveniek vyzvú tím, ktorý ešte neprehral

FLORENCIA. Holandské volejbalistky suverénne postúpili do štvrťfinále ME vo volejbale žien 2023. V nedeľnom osemfinálovom stretnutí vo Florencii si poradili so Švajčiarkami 3:0.

Vo štvrťfinále sa stretnú s víťazkami večerného duelu, v ktorom slovenské reprezentantky narazili na Bulharky. Slovenky viedli 2:0 na sety, ale nakoniec prehrali 2:3.

Medzi najlepšiu osmičku sa prebojovali aj Turkyne, ktoré zdolali v Bruseli domáce Belgičanky 3:1.