Smutný večer volejbalistiek. Slovenky viedli nad Bulharskom už 2:0, ale nepostúpili

ME vo volejbale žien 2023 - osemfinále

FLORENCIA. Slovenské reprezentantky končia na ME vo volejbale žien 2023 v osemfinále, v ktorom podľahli favorizovaným Bulharkám 2:3 na sety.

FOTO: Momentka zo zápasu Slovensko - Bulharsko na ME vo volejbale žien 2023

Do osemfinále postúpil vo svojej šiestej účasti druhýkrát - naposledy sa mu to podarilo v roku 2019 na domácej palubovke v Bratislave, keď nestačil na Taliansko (0:3).

Prestávka Bulharkám pomohla, so súperkami dokázali držať krok a postupne si vypracovali náskok 10:6. V akcii bola opäť najmä hráčka CSO Voluntari, blokárka Todorová, no slovenské družstvo robilo aj veľa chýb.

Ich tím odskočil na priepastných 20:11 a napriek následnej epizóde Bulhariek počas podania Todorovej doviedol druhý set do víťazného konca 25:17, keď využil opäť druhý setbal.

Slovenky dokázali opäť odskočiť na rozdiel troch bodov a ich súperky udržiavali toto manko do stavu 11:14.

Slovenky sa priblížili na 8:10 i 18:20, keď ich súperkám nevychádzali bloky, no robili chyby na príjme a Bulharsko využilo prvý setbal.

IV. set:

V štvrtom dejstve sa Slovenky snažili zaveliť naspäť k výkonu z úvodných dvoch, dostali sa aj do vedenia 4:3 a so súperkami držali krok do pätnástej hry.

Tie potiahli dobré bloky i Marinovovej podanie. Slovenky boli blízko opätovnému vedeniu, keď prehrávali len 18:19, potiahli ich päťbodová nahrávačka Koseková i blokárka Herelová.

Koncovku však opäť nezvládli, Bulharky brali bod trikrát za sebou a využili prvý setbal.

V. set:

Piate dejstvo bolo už jasne v réžii Bulharska, ktoré išlo do vedenia 5:0 a pomaly ho zvyšovalo. Nakoniec využilo tretí mečbal a vyhralo 15:9.