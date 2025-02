Za celú sezónu ho nikto nezdolal, deklasoval aj Van Aerta. Van der Poel má rekordný titul

Van der Poel nedal žiadnu výraznejšiu šancu svojmu hlavnému konkurentovi, Belgičanovi Wout van Aertovi, ktorý prišiel do cieľa na druhej pozícii. Na bronzovej pozícii finišoval jeho krajan Thibau Nys.

"Prvé, čo je potrebné urobiť, dostať sa dopredu a robiť si svoje veci, špeciálne na tejto trati, ktorá bola veľmi zradná. Je to o to ťažšie, ak ste v nejakej skupinke. Mal som dobrý štart a veľmi dobrý pocit, snažil som sa vytvoriť veľký náskok, aby som sa zbavil prenasledovateľov. Vyšlo to," povedal víťaz pretekov v televíznom rozhovore.

Van der Poel má na dosah aj historický rekord v počte dúhových dresov pre svetového šampióna, aktuálnou držiteľkou je so ziskom ôsmich zlatých medailí Holanďanka Marianne Vosová (2006, 2009–2014, 2022).

Pre 30-ročného cyklistiku to bol tretie zlato na MS za sebou, celkovo vystúpil na najvyšší stupienok šesťkrát za uplynulých sedem rokov.