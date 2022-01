Pätnásťročná Ruska ovládla voľné jazdy, jej krajanky brali všetky medaily

Len 17-ročná Filcová v nominácii na ME na poslednú chvíľku nahradila reprezentačnú kolegyňu Emu Doboszovú. Tá mala blízky kontakt s osobou nakazenou koronavírusom a do dejiska šampionátu nemohla odcestovať. Filcová si síce v Tallinne vytvorila nové osobné maximum v kariére v KP, na postup to ale nestačilo.

Ruskí krasokorčuliari Viktoria Sinicinová a Nikita Kacalapov obhájili titul európskych šampiónov v súťaži tanečných dvojíc. V sobotných voľných jazdách potvrdili post lídrov po rytmických tancoch a jasne zdolali krajanov Alexandru Stepanovovú s Ivanom Bukinom.

Bronz získalo talianske duo Charlene Giugnardová, Marco Fabbri, ktorí tak vyrovnali svoj doterajší najväčší úspech, keďže tretí boli aj na ME 2019 v Minsku.

Slovenskí reprezentanti Mária Sofia Pucherová a Nikita Lysak obsadili pri debute na ME konečné 23. miesto.

V piatkových rytmických tancoch dostali známku 54,19 bodu, vytvorili si nové kariérne maximum, no na postup medzi dvadsiatku najlepších do voľných jázd to nestačilo. Ukázali však progres a sú prísľubom do budúcnosti.