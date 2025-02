Nikdy ešte nevyhrala. Američanka prekvapila všetky favoritky a získala zlato

Johnsonová predviedla so štartovým číslom jeden dravú jazdu, v kľúčových pasážach zvolila odvážnu líniu a v cieli mala čas 1:41,29 min., ktorý už žiadna ďalšia pretekárka neprekonala.

Vo Svetovom pohári už bola sedemkrát na pódiu v kráľovskej alpskej disciplíne (trikrát druhá, štyrikrát tretia), ale nikdy nevyhrala.

Preteky vyšli aj ďalšej 29-ročnej zjazdárke, česká univerzálka Ledecká nadviazala na najrýchlejší čas z tréningu a k olympijskému zlatu v super-G z Pjongčangu 2018 pridala aj prvú lyžiarsku medailu z MS.

"Nemôžem tomu uveriť. Tvrdo som bojovala, nebola to úplne perfektná jazda, ale snažila som sa pustiť lyže a útočila až do cieľa. Toto je niečo úžasné," vyznala sa v prvom televíznom rozhovore Johnsonová, ktorá sa v cieli neubránila slzám.

Celú minulú sezónu vynechala po tom, čo dostala štrnásťmesačný trest za previnenie voči antidopingovým pravidlám - v roku 2022 vynechala tri dopingové kontroly.

Do súťažného kolotoča sa vrátila len vlani v decembri: "Je to šialené. Toľko ľudí mi pomohlo. Ak by ste pred sezónou povedali, že budem majsterka sveta... Ďakujem všetkým, že ste vytvorili taký skvelý deň."

Naopak, nedarilo sa hlavným favoritkám. Líderka klasifikácie disciplíny vo SP Federica Brignoneová z Talianska sa nevyhla chybám a skončila desiata s mankom 1,19 sekundy, jej krajanka Sofia Goggiová obsadila až 16. miesto (+1,97) a Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová preteky nedokončila.