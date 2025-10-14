Slováci obsadili na ME miesto v prvej tridsiatke. Zvíťazili naše susedné krajiny

Ilustračná fotografia. (Autor: TASR)
Muži skončili na 27. mieste, ženy o priečku vyššie na 26. pozícii.

BATUMI. Slovenskí šachisti obsadili na majstrovstvách Európy družstiev v gruzínskom Batumi 27. miesto.

Tím v zložení Jerguš Pecháč, Viktor Gažík, Samir Sahidi, Filip Haring a Juraj Druska získalo v deviatich kolách dokopy osem bodov za tri víťazstvá, dve remízy a štyri prehry.

Svoje účinkovanie na šampionáte zakončilo prehrou 1:3 s Poľskom. Titul získali Ukrajinci (15 b.), ktorí v kategórii Open triumfovali pred Azerbajdžanom (13) a Srbskom (13).

O jedno pozíciu lepšie sa umiestnili Slovenky, družstvo v zložení Simona Bochničková, Eva Repková, Lucia Ševčíková, Viktória Nadzamová a Svetlana Sučíková skončilo na 26. priečke s identickou bilanciou tri výhry, dve remízy a štyri prehry.

Slovenské reprezentantky v utorok v záverečnom 9. kole remizovali s Fínkami 2:2. Majsterkami Európy sa stali šachistky Poľska, ktoré zaznamenali v deviatich kolách osem víťazstiev a iba jednu prehru (16 b.). Striebro získali Ukrajinky (14), bronz Nemky (13).

