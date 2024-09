Talian úplne rozdrvil konkurenciu, prišiel s veľkým náskokom. Slováci nedokončili

V treťom stúpaní na Witikon opäť úspešne zaútočil Finn a záverečných 20 km už išiel sám. Druhý skončil Grindley, Alvarezovi na konci došli sily a neudržal bronzovú priečku. Tú si vybojoval v špurte trojice Remijn.

"Je to sen, ešte som to nedokázal vstrebať. Cítil som sa dobre, asi som mal najlepšie nohy v živote. Keď som vyrazil prvýkrát, myslel som si, že je to veľmi skoro a potom ma dobehli ostatní. Ale dnes som sa na okruhu cítil perfektne, dážď mi nevadil a vyšlo to," povedal víťaz.