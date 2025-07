Slovenskej šprintérke chýbala na postup stotina sekundy. Mladý diaľkar sa predstaví vo finále

BERGEN. Slovenská šprintérka Delia Farajpourová nepostúpila na atletických ME do 23 rokov v nórskom Bergene do finále behu na 100 m.

Vo večernom I. semifinále obsadila štvrtú pozíciu s časom 11,67 sekundy a keďže priamo šli ďalej tri najlepšie pretekárky, na svoj ďalší osud čakala do skončenia II. semifinále. Účasť medzi najlepšou osmičkou jej napokon ušla o jedinú stotinu.

Jej krajanka Agáta Cellerová absolvovala v rovnakej disciplíne iba jeden súťažný beh, časom 11,80 skončila na 22. pozícii.