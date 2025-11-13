Nevídaný výbuch Portugalska proti outsiderovi. Ronaldo neudržal nervy a uvidel červenú kartu

BRATISLAVA. Futbalisti Portugalska šokujúco prehrali v kvalifikačnom zápase o postup na MS 2026, keď nestačili na Írsko.
Zápas nedohral Cristiano Ronaldo, ktorý videl v 61. minúte červenú kartu. Ide o vôbec prvé vylúčenie Ronalda v reprezentačnom drese. Došlo k nemu až v 226. zápase.
Vydarený zápas odohrali Francúzi, ktorí zdolali Ukrajinu 4:0. Kvalifikovali sa tak na svetový šampionát. Kylian Mbappé strelil jubilejný 400. gól v kariére.
Francúzi v prvom polčase nenašli kľúč k prekonaniu ukrajinskej defenzívy. V 42. minúte sa ocitol v dobrej šanci Bradley Barcola, no Anatolij Trubin jeho strelu vyrazil na roh.
Domáci otvorili skóre v 55. minúte, keď Kylian Mbappe s prehľadom premenil pokutový kop. V 78. minúte pridal poistku strelou z otočky Michael Olise. V závere spečatili triumf favorita Mbappe a Hugo Ekitike.
Íri viedli nad Portugalčanmi od 17. minúty, keď sa po rohovom kope hlavou presadil Parrott. Krídelník holandského Alkmaaru hýril aktivitou a v závere polčasu zvýšil náskok ostrovanov, keď strelou k bližšej žrdi prekvapil brankára Diega Costu.
Ronaldo v druhom polčase neudržal nervy na uzde a za úder lakťom do tváre Daru O'Sheu videl v 59. minúte červenú kartu. Portugalčania sú napriek prehre na čele tabuľky o dva body pred Maďarskom, ktoré uspelo v Arménsku 1:0 a majú všetko vo vlastných rukách. V záverečnom zápase totiž privítajú Arménov.
VIDEO: Červená karta pre Cristiana Ronalda
Nóri zvíťazili aj v siedmom vystúpení v európskej kvalifikácii MS 2026. V Osle zdolali Estónsko 4:1 a výrazne sa priblížili k priamemu postupu na šampionát.
V neúplnej tabuľke I-skupiny majú trojbodový náskok pred druhým Talianskom, ktoré vyhralo v Moldavsku 2:0 gólmi v závere a o 17 gólov lepšie skóre.
V prvom polčase sa Nóri nedokázali presadiť proti dobre organizovanej estónskej obrane a nevypracovali si žiadnu vyloženú šancu. V úvode druhého polčasu však predviedli ofenzívny uragán a vsietili tri góly v priebehu šiestich minút.
Dvakrát sa presadil Sörloth, tretí gól pridal Erling Haaland. V 63. minúte zvýšil kanonier Manchestru City na 4:0. Estónci už iba znížili vďaka Robimu Saarmovi. V záverečnom zápase sa Nóri predstavia v Taliansku.
Angličania, ktorí už mali postup vo vrecku, sú v K-skupine stále stopercentní. Vo Wembley zdolali Srbov 2:0 a definitívne ich pripravili o možnosť ísť do baráže. Albánci totiž vyhrali v Andorre 1:0 a zabezpečili si druhé miesto v skupine.
Island uspel na pôde Azerbajdžanu 2:0 a v tabuľke D-skupiny sa posunul na druhé miesto o skóre pred Ukrajinu. O triumfe hostí rozhodli už v prvom polčase Albert Gudmundsson a Sverrir Ingason.
Kvalifikácia MS vo futbale 2026:
D-skupina:
Azerbajdžan - Island 0:2 (0:2)
Góly: 20. Gudmundsson, 39. Ingason
Francúzsko - Ukrajina 4:0 (0:0)
Góly: 55. a 83. Mbappe (prvý z 11 m), 78. Olise, 88. Ekitike
F-skupina:
Arménsko - Maďarsko 0:1 (0:1)
Gól: 33. Varga
Írsko - Portugalsko 2:0 (2:0)
Góly: 17. a 45. Parrott
ČK: 59. Ronaldo (Portug.)
I - skupina:
Nórsko - Estónsko 4:1 (0:0)
Góly: 50. a 52. Sörloth, 56. a 63. Haaland - 65. Saarma
Moldavsko - Taliansko 0:2 (0:0)
Góly: 88. Mancini, 90.+2 Esposito
K-skupina:
Anglicko - Srbsko 2:0 (1:0)
Góly: 28. Saka, 80. Eze
Andorra - Albánsko 0:1 (0:0)
Gól: 67. Asllani
Kvalifikácia MS vo futbale 2026