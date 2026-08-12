Mladá Talianka zaplávala na ME svetový rekord, Hviezdny Rumun potvrdil dominanciu

Talianska tínedžerka Sara Curtisová zaplávala na ME v Paríži nový svetový rekord na 50 m znak.
Devätnásťročná pretekárka zvíťazila v stredu v druhom semifinále časom 26,63 s, ktorým zlepšila predošlé maximum Austrálčanky Kaylee McKeownovej spred troch rokov o 23 stotín sekundy.
Curtisová má šancu posunúť latku vo finále, ktoré je na programe vo štvrtok o 18.36 h. Svetový rekord pridala k európskemu (27,07), ktorý stanovila 26. júna v Ríme.
„Je to šialené, neviem, čo k tomu povedať. Je to životný sen. Vedela som, že to mám v nohách, aj keď to stále znie neuveriteľne. Nemám slov, som taká šťastná, je to sen každého. Uvidíme, čo sa mi podarí zajtra vo finále,“ povedala Curtisová pre La Gazzetta dello Sport.
Mladá Talianka už na prebiehajúcom šampionáte získala dve medaily, z finále 100 m v.sp. si odniesla bronz a v stredu bola strieborná v štafete na 4x100 m v.sp. V nej dominovali Holanďanky (3:31,89 min.).
Titul na 100 m v.sp. mužov obhájil David Popovici, ktorý triumfoval v novom rekorde šampionátu 46,56 s.
Dvadsaťjedenročný Rumun získal v kráľovskej disciplíne na ME už tretie zlato za sebou, keď nadviazal na svoje víťazstvá z Ríma 2022 a Belehradu 2024. Striebro vybojoval Rus Jegor Kornejev štartujúci s neutrálnym štatútom, bronz bral Maďar Kristóf Milák.
Už šiestykrát sa európskou šampiónkou na 50 motýlik stala Švédka Sarah Sjöströmová, ktorá dohmatla v čase 25,05. Z titulu sa tešila po materskej pauze, necelý rok po narodení prvého dieťaťa.
Trojnásobná olympijská víťazka a držiteľka svetového rekordu v tejto disciplíne si vybojovala už 18. zlato na ME. Sjöströmová triumfovala o sedem stotín pred Belgičankou Roos Vanotterdijkovou, bronz si vyplávala ďalšia Švédka Sara Juneviková (25,51).
Slovenská reprezentantka Tamara Potocká obsadila na 50 motýlik siedme miesto časom 25,86 s, za vlastným národným rekordom z vlaňajších MS v Singapure zaostala o 23 stotín.
Vo finále sa predstavila v siedmej dráhe a zaplávala o tri stotiny pomalší čas ako v semifinále, z ktorého postúpila medzi elitnú osmičku zo šiesteho miesta. Pred dvoma rokmi na ME v Belehrade skončila Slovenka v motýľkarskom šprinte štvrtá, pričom od zisku bronzovej medaily ju delili iba tri stotiny sekundy.
Na 200 m znak zvíťazil časom 1:53,08 min Maďar Hubert Kós, ktorý k olympijskému titulu a dvom zlatým medailám z MS pridal premiérovo aj európsky titul. Dvadsaťtriročný budapeštiansky rodák predtým v semifinále vytvoril v tejto disciplíne nový európsky rekord.
Na 800 m v.sp. slávili double nemeckí reprezentanti, 19-ročný Johannes Liebmann vyhral časom 7:37,59 min. pred krajanom Svenom Schwarzom. O 35 stotín zlepšil vlastný európsky rekord z 12. apríla.
Na 100 m prsia sa zo zlatej medaily tešila Britka Angharad Evansová, ktorá zvíťazila v rekorde šampionátu 1:04,87 min.
ME v plávaní v Paríži - finálové výsledky
Muži
200 m znak: 1. Hubert Kós (Maď.) 1:53,08 min., 2. Apostolos Siskos (Gr.) 1:53,81, 3. Thomas Ceccon (Tal.) 1:53,96, 4. Roman Mityukov (Švaj.) 1:54,07, 5. Jan Čejka (ČR) 1:54,44, 6. Hugo Gonzalez de Oliveira (Šp.) 1:54,75, 7. John Shortt (Ír.) 1:55,86, 8. Flavio Bucca (Švaj.) 1:56,20
100 m v.sp.: 1. David Popovici (Rum.) 46,56 s - rekord ME, Jegor Kornejev (Neutr. šport.) 46,74, 3. Kristóf Milák (Maď.) 46,87, 4. Luca Hoek le Guenedal (Šp.) 47,39, 5. Jere Hribar (Chor.) 47,42, 6. Nándor Németh (Maď.) 47,47, 7. Carlos D'Ambrosio (Tal.) 47,58, 8. Tomas Navikonis (Lit.) 47,75
800 m v.sp.: 1. Johannes Liebmann 7:37,59 min. - európsky rekord a rekord ME, 2. Sven Schwarz (obaja Nem.) 7:41,16, 3. Zalán Sárkány (Maď.) 7:41,75, 4. Daniel Wiffen (Ír.) 7:43,30, 5. Dimitrios Markos (Gr.) 7:43,52, 6. Luca de Tullio (Tal.) 7:44,24, 7. Carlos Garach Benito (Šp.) 7:45,41, 8. Kristóf Rasovszky (Maď.) 7:51,41
Ženy
50 m motýlik: 1. Sarah Sjöströmová (Švéd.) 25,05 s, 2. Roos Vanotterdijková (Belg.) 25,12, 3. Sara Juneviková (Švéd.) 25,51, 4. Arina Surkovová 25,53, 5. Alexandra Kuznecovová (obe Neutr. šport.) 25,55, 6. Angelina Köhlerová (Nem.) 25,72, 7. Tamara POTOCKÁ (SR) 25,86, 8. Silvia Di Pietrová (Tal.) 25,97
100 m prsia: 1. Angharad Evansová (V.Brit.) 1:04,87 min. - rekord ME, 2. Mona McSharryová (Ír.) 1:05,41, 3. Benedetta Pilatová (Tal.) 1:05,89, 4. Eneli Jefimovová (Est.) 1:05,94, 5. Jevgenija Čikunovová (Neutr. šport.) 1:06,08, 6. Tes Schoutenová (Hol.) 1:06,31, 7. Anna Elendtová (Nem.) 1:06,37, 8. Lisa Angioliniová (Tal.) 1:06,73
400 m pol.pr.: 1. Ellen Walsheová (Ír.) 4:34,42 min., 2. Amalie Smithová (V.Brit.) 4:35,12, 3. Justina Kozanová (Poľ.) 4:36,47, 4. Vivien Jacklová (Maď.) 4:37,30, 5. Alba Vazquezová Ruizová (Šp.) 4:38,21, 6. Giada Alzettová (Tal.) 4:39,83, 7. Anastasia Gorbenková (Izr.) 4:45,07, 8. Anna Pirovanová (Tal.) 4:48,25
4x100 m v.sp.: 1. Holandsko (Milou Van Wijková, Imani De Jongová, Yara Van Kalmthoutová, Marrit Steenbergenová) 3:31,89 min., 2. Taliansko (Emma Virginia Menicucciová, Sara Curtisová, Chiara Tarantinová, Alessandra Maová) 3:33,19, 3. Neutr. tím (Daria Klepikovová, Alexandra Kuznecovová, Alina Gajfutdinovová, Kira Manochinová) 3:33,69, 4. Francúzsko 3:33,91, 5. Veľká Británia 3:34,47, 6. Maďarsko 3:35,47, 7. Nemecko 3:36,90, 8. Španielsko 3:38,19