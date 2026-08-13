Potocká nezaváhala ani na dvojnásobnej trati. Postup do semifinále si vybojovala aj Trníková

Tamara Potocká aj Nikoleta Trníková sa predstavia v semifinále majstrovstiev Európy v Paríži.
Potocká obsadila vo štvrtkových rozplavbách disciplíny 100 m motýlik konečné 7. miesto, keď zaplávala čas 57,92 s. Trníková figurovala na ôsmej pozícii v disciplíne 200 m prsia s časom 2:26,84 min.
Potocká skončila v tretej rozplavbe na 2. mieste, keď zaostala o 36 stotín za Dariou Klepikovovou z Ruska, ktorá súťaží so štatútom Neutrálnej športovkyne.
Potocká absolvuje boj o finálovú miestenku vo štvrtok, semifinále jej disciplíny je na programe od 18.51 h SELČ. Potocká sa v stredu predstavila vo finále na 50 m motýlik, v ktorom skončila siedma.
Trníková finišovala tretia v druhej rozplavbe. V celkovom poradí stratila na najrýchlejšiu Britku Angaharad Evansovú 4,18 s. Semifinále ju čakalo vo štvrtok od 19.07 h.
Bez postupu do ďalšej fázy zostala trojica Slovákov. V disciplíne 200 m v.sp. sa najlepšie umiestnil Samuel Košťál, ktorý skončil na celkovom 45. mieste s časom 1:48,77 min.
Milan Vojtko figuroval na 48. priečke (1:49,24) a František Jablčník bol 51. s časom 1:49,42.