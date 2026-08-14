Šesťnásobný olympijský medailista sa lúči s kariérou. Šampionát v Paríži bude jeho posledný

Francúz Florent Manaudou vyplazuje jazyk po víťazstve vo finále na 50 metrov motýlik na MS FINA v ruskej Kazani 3. augusta 2015.
Francúz Florent Manaudou vyplazuje jazyk po víťazstve vo finále na 50 metrov motýlik na MS FINA v ruskej Kazani 3. augusta 2015. (Autor: Sergei Grits TASR/AP)
ČTK|14. aug 2026 o 08:40
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Šesťnásobný olympijský medailista ukončí kariéru tam, kde sa cíti doma.

V 35 rokoch končí bývalý kráľ najkratšej šprintérskej vzdialenosti Francúz Florent Manaudou s plaveckou kariérou.

Majiteľ šiestich olympijských medailí vrátane zlata z Londýna na trati 50 metrov voľný spôsob sa rozlúči definitívne v sobotu na európskom šampionáte v Paríži, ktorého je patrónom.

Manaudou pretekal naposledy v októbri roku 2024, odvtedy sa nad jeho ďalšou kariérou vznášal otáznik. Situáciu objasnil teraz na domácom ME.

"Dva roky po parížskej olympiáde oznámim koniec. Bude to v sobotu o 18:00," povedal bývalý majster sveta v dlhom i krátkom bazéne či niekdajší zlatý medailista z ME z kraulovej päťdesiatky.

Vodné športy

    Francúz Florent Manaudou vyplazuje jazyk po víťazstve vo finále na 50 metrov motýlik na MS FINA v ruskej Kazani 3. augusta 2015.
    Francúz Florent Manaudou vyplazuje jazyk po víťazstve vo finále na 50 metrov motýlik na MS FINA v ruskej Kazani 3. augusta 2015.
    Šesťnásobný olympijský medailista sa lúči s kariérou. Šampionát v Paríži bude jeho posledný
    dnes 08:40
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