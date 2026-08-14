Šesťnásobný olympijský medailista sa lúči s kariérou. Šampionát v Paríži bude jeho posledný

V 35 rokoch končí bývalý kráľ najkratšej šprintérskej vzdialenosti Francúz Florent Manaudou s plaveckou kariérou.
Majiteľ šiestich olympijských medailí vrátane zlata z Londýna na trati 50 metrov voľný spôsob sa rozlúči definitívne v sobotu na európskom šampionáte v Paríži, ktorého je patrónom.
Manaudou pretekal naposledy v októbri roku 2024, odvtedy sa nad jeho ďalšou kariérou vznášal otáznik. Situáciu objasnil teraz na domácom ME.
"Dva roky po parížskej olympiáde oznámim koniec. Bude to v sobotu o 18:00," povedal bývalý majster sveta v dlhom i krátkom bazéne či niekdajší zlatý medailista z ME z kraulovej päťdesiatky.