Slušná prešla rozplavbami päťdesiatky na európskom šampionáte, Košťálovi sa nedarilo

Slovenský plavec Jakub Gergel nepostúpil do semifinále na 1500 m voľným spôsobom na ME v Paríži. Za najrýchlejším Oliverom Klemetom z Nemecka zaostal o 54,85 sekúnd.
V kvalifikácii obsadil 19. miesto.
Lilian Slušná postúpila do semifinále disciplíny 50 m voľným spôsobom. V piatkových rozplavbách dosiahla čas 24,92 sekundy.
Za najrýchlejšou Milou Van Wijkovou z Holandska zaostala o 79 stotín sekundy.
Za vlastným slovenským rekordom 24,67 s, ktorý vytvorila koncom júna, zaostala Slušná o 25 stotín sekundy.
Semifinálový blok na 50 m voľným spôsobom je na programe v piatok od 19.18 h. Finále tejto disciplíny sa uskutoční v sobotu.
„Neplávalo sa mi úplne dobre, ale teším sa, že môžem byť na štarte semifinále. Bol to môj najrýchlejší ranný čas. Dúfam, že sa priblížim k osobnému rekordu,“ uviedla Slušná pre Slovenskú plaveckú federáciu (SPF).
Samuel Košťál nepostúpil do semifinále na 200 m motýlik. V rozplavbách dosiahol čas 1:59,06 min.
V poradí kvalifikačných časov sa umiestnil na 24. mieste, do semifinále postúpilo prvých šestnásť.