Slušná prešla rozplavbami päťdesiatky na európskom šampionáte, Košťálovi sa nedarilo

Lilian Slušná.
Lilian Slušná. (Autor: TASR/AP)
TASR|14. aug 2026 o 10:58 (aktualizované 14. aug 2026 o 14:16)
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Najrýchlejšia v rozplavbách bola Holanďanka Van Wijková.

Slovenský plavec Jakub Gergel nepostúpil do semifinále na 1500 m voľným spôsobom na ME v Paríži. Za najrýchlejším Oliverom Klemetom z Nemecka zaostal o 54,85 sekúnd.

V kvalifikácii obsadil 19. miesto.

Lilian Slušná postúpila do semifinále disciplíny 50 m voľným spôsobom. V piatkových rozplavbách dosiahla čas 24,92 sekundy.

Za najrýchlejšou Milou Van Wijkovou z Holandska zaostala o 79 stotín sekundy.

Za vlastným slovenským rekordom 24,67 s, ktorý vytvorila koncom júna, zaostala Slušná o 25 stotín sekundy.

Semifinálový blok na 50 m voľným spôsobom je na programe v piatok od 19.18 h. Finále tejto disciplíny sa uskutoční v sobotu.

„Neplávalo sa mi úplne dobre, ale teším sa, že môžem byť na štarte semifinále. Bol to môj najrýchlejší ranný čas. Dúfam, že sa priblížim k osobnému rekordu,“ uviedla Slušná pre Slovenskú plaveckú federáciu (SPF).

Samuel Košťál nepostúpil do semifinále na 200 m motýlik. V rozplavbách dosiahol čas 1:59,06 min.

V poradí kvalifikačných časov sa umiestnil na 24. mieste, do semifinále postúpilo prvých šestnásť.

Vodné športy

    Lilian Slušná.
    Lilian Slušná.
    Slušná prešla rozplavbami päťdesiatky na európskom šampionáte, Košťálovi sa nedarilo
    dnes 10:58
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