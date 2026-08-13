Osobný rekord a ďalšie finále. Potocká zažíva vydarený európsky šampionát

Tamara Potocká.
Tamara Potocká. (Autor: TASR/AP)
TASR|13. aug 2026 o 19:14
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Dvadsaťtriročná reprezentantka obsadila v semifinále celkovo šiestu pozíciu.

Slovenská plavkyňa Tamara Potocká postúpila na majstrovstvách Európy v Paríži do finále v disciplíne 100 m motýlik.

Dvadsaťtriročná reprezentantka obsadila v semifinále celkovo šiestu pozíciu, medzi najlepšiu osmičku postúpila časom 57,37 sekundy a zároveň si stanovila nové osobné maximum.

Boj o medaily je na programe v piatok 14. augusta o 18.30 h.

Potocká nadviazala na úspešné rozplavby v doobedňajších hodinách, kde skončila na konečnom siedmom mieste časom 57,92 s.

V prvom semifinále sa umiestnila na tretej pozícii a v Paríži sa tak druhýkrát predstaví vo finále.

V semifinále bola najrýchlejšia Belgičanka Roos Vanotterdijková, časom 55,89 s sa postarala o nový rekord šampionátu.

Do bojov o medaily sa naopak neprebojovala Nikoleta Trníková v disciplíne 200 m prsia. Výsledný čas 2:26,69 min. stačil v semifinále na 11. pozíciu.

Dvadsaťštyriročnej reprezentantke sa však podarilo o jednu stotinu prekonať vlastný slovenský rekord z aprílových pretekov v Štokholme.

Vodné športy

    Tamara Potocká.
    Tamara Potocká.
    Osobný rekord a ďalšie finále. Potocká zažíva vydarený európsky šampionát
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