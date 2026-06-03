    Haiti zničilo v príprave ďalšieho účastníka MS. Strelilo až štyri góly

    Haiti oslavuje gól.
    Haiti oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
    TASR|3. jún 2026 o 07:20
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    Ghana len remizovala s Walesom.

    Futbalisti Ghany remizovali v prípravnom dueli pred blížiacimi sa MS s Walesom 1:1.

    Afričania viedli od 66. minúty, keď sa presadil Caleb Yirenkyi, o vyrovnanie sa postaral v nadstavenom čase Lewis Koumas.

    V dueli dvoch účastníkov svetového šampionátu v Severnej Amerike zvíťazilo Haiti nad Novým Zélandom 4:0.

    Do streleckej listiny sa zapísali Ruben Providence, Lenny Joseph, Frantzdy Pierrot a Duke Lacroix.

    Príprava na MS vo futbale 2026 - streda, 3. jún

    Wales - Ghana 1:1 (0:0)

    Góly: 90+3. Koumas - 66. Yirenkyi

    Haiti - Nový Zéland 4:0 (1:0)

    Góly: 12. Providence, 51. Joseph, 62. Pierrot, 87. Lacroix

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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