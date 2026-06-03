Haiti zničilo v príprave ďalšieho účastníka MS. Strelilo až štyri góly

Futbalisti Ghany remizovali v prípravnom dueli pred blížiacimi sa MS s Walesom 1:1.
Afričania viedli od 66. minúty, keď sa presadil Caleb Yirenkyi, o vyrovnanie sa postaral v nadstavenom čase Lewis Koumas.
V dueli dvoch účastníkov svetového šampionátu v Severnej Amerike zvíťazilo Haiti nad Novým Zélandom 4:0.
Do streleckej listiny sa zapísali Ruben Providence, Lenny Joseph, Frantzdy Pierrot a Duke Lacroix.
Príprava na MS vo futbale 2026 - streda, 3. jún
Wales - Ghana 1:1 (0:0)
Góly: 90+3. Koumas - 66. Yirenkyi
Haiti - Nový Zéland 4:0 (1:0)
Góly: 12. Providence, 51. Joseph, 62. Pierrot, 87. Lacroix