Hanba na pôde outsidera. Českí futbalisti prekvapivo prehrali s Faerskými ostrovmi

Momentka zo zápasu Faerské ostrovy - Česko
Momentka zo zápasu Faerské ostrovy - Česko (Autor: X/Česká fotbalová reprezentace)
TASR|12. okt 2025 o 19:54
Česku sa vzdialila šanca postupu na MS.

BRATISLAVA. Českí futbaloví reprezentanti prehrali vo svojom siedmom vystúpení v európskej kvalifikácii MS 2026 na Faerských ostrovoch 1:2.

O cennom triumfe domácich rozhodol v 81. minúte Martin Agnarsson.

Česi sú v neúplnej tabuľke druhí o skóre za Chorvátmi, ktorí však odohrali o dva zápasy menej a večer nastúpili proti Gibraltáru.

V Torshavne čakali diváci na prvú šancu do 44. minúty. Matěj Vydra po brejku hostí minul bránku a v závere polčasu sa neujala ani strela Václava Jemelku.

Tréner Čechov Ivan Hašek urobil cez prestávku dve zmeny, no v 67. minúte udreli domáci, keď Hanus Sorensen nadviazal na dvojgólový zápis proti Čiernej Hore.

V 78. minúte vyrovnal striedajúci Adam Karabec. O tri minúty neskôr však Agnarsson potrestal zmätky v obrane hostí a rozhodol o tom, že pred záverečným duelom v skupine strácajú Faerčania na Čechov iba bod.

Stále tak živia teoretickú šancu na baráž.

Holanďania zdolali Fínsko 4:0 a so 16 bodmi si upevnili post lídra G-skupiny. V amsterdamskej aréne Johana Cruyffa sa ujali vedenia už v 8. minúte, keď sa presadil Donyell Malen.

V 17. minúte zvýšil náskok „Oranjes“ Virgil van Dijk a v závere polčasu zasadil Fínom tretí úder Memphis Depay, ktorý premenil pokutový kop. V 84. minúte uzavrel skóre Cody Gakpo.

Škoti potvrdili úlohu favorita v domácom dueli s Bieloruskom v Hampden Parku a po víťazstve 2:1 sa dostali na čelo C-skupiny pred Dánsko, ktoré od 20.45 h privítalo Grécko.

Za tromi bodmi nasmerovalostrovanov útočník Che Adams, poistku pridal Scott McTominay. Bielorusi v nadstavenom čase už iba skorigovali.

Futbalisti Cypru si pripísali na konto druhé víťazstvo v kvalifikácii. V dueli H-skupiny uspeli v nedeľu na pôde San Marína jednoznačne 4:0.

V neúplnej tabuľke sa so ziskom ôsmich bodov posunuli na tretie miesto pred Rumunsko, ktoré večer čakal domáci súboj s lídrom skupiny Rakúskom. San Maríno je bez bodu posledné.

Kvalifikácia MS vo futbale 2026 - nedeľa, 12. október

C-skupina:

Škótsko - Bielorusko 2:1 (1:0)

Góly: 17. Adams, 84. McTominay- 90+6. Kuczko

G-skupina:

Holandsko - Fínsko 4:0 (3:0)

Góly: 9. Malen, 17. Van Dijk, 38. Depay (z 11 m), 84. Gakpo

H-skupina:

San Maríno - Cyprus 0:4 (0:1)

Góly: 10. Loizou, 60. Andreou, 67. Kastanos (z 11 m), 79. Kakoullis

L-skupina:

Faerské ostrovy - Česko 2:1 (0:0)

Góly: 67. Sorensen, 81. Agnarsson - 78. Karabec

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

