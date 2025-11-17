ONLINE: Česko - Gibraltár dnes, kvalifikácia MS vo futbale 2026 LIVE (skupina L)

OLOMOUC. Futbalisti Česka a Gibraltáru dnes hrajú ďalší zápas kvalifikácie MS vo futbale 2026 v skupine L.
Súboj druhého s posledným v tabuľke hostí Andrův stadión v Olomouci.
Kde sledovať kvalifikáciu MS vo futbale v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Česko - Gibraltár dnes LIVE (kvalifikácia MS vo futbale 2026, skupina L, pondelok, výsledok, NAŽIVO)
Kvalifikácia MS (Európa) Skupina L 2024/2025
17.11.2025 o 20:45
Česko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Gibraltar
Prehľad
Rozhodca: Stegemann – Günsch, Gittelmann.
Prenos
Ohlasy před utkáním:
Jaroslav Köstl, trenér Česka:
„Měli jsme o dva tréninky více než před předchozím zápasem, takže chceme vidět nové herní prvky. Přijdou nějaké změny v sestavě. Věřím, že jsme připravení, abychom zápas zvládli nejen výsledkově, ale i herně, aby si naši fanoušci zakřičeli gól víckrát než jen jednou.
Chceme dostat fanoušky opět na naši stranu. Nemáme moc jiných možností, jak to udělat, než předvést na hřišti dobrý výkon. Rozumím tomu, že fanoušci chtějí vidět dobrý výkon, ale tým bude potřebovat podporu. Jak v pondělí, tak zejména v březnu v baráži.”
Scott Wiseman, trenér Gibraltaru:
„Chceme se prezentovat naší hrou. Budeme se snažit poučit z minulosti a uděláme maximum. Čeká nás těžký protivník, který je sice v určitém období přechodu, ale stále má skvělé hráče. Není možné předvídat výsledek.
Zkoušíme presovat, být aktivní a na tom stavět naši hru a styl. Zaměřujeme se na obranu a zlepšili jsme ji. Věříme sami v sebe. Bez ohledu na soupeře chceme uspět. Jsme mladí, procházíme rovněž nějakým vývojem. Porveme se o dobrý výsledek. Čeká nás těžká mise, Češi jsou individuálně silní. Co jsme ale u sebe viděli doposud, nám dává naději, že bychom v Olomouci mohli něco uhrát.”
Jaroslav Köstl, trenér Česka:
„Měli jsme o dva tréninky více než před předchozím zápasem, takže chceme vidět nové herní prvky. Přijdou nějaké změny v sestavě. Věřím, že jsme připravení, abychom zápas zvládli nejen výsledkově, ale i herně, aby si naši fanoušci zakřičeli gól víckrát než jen jednou.
Chceme dostat fanoušky opět na naši stranu. Nemáme moc jiných možností, jak to udělat, než předvést na hřišti dobrý výkon. Rozumím tomu, že fanoušci chtějí vidět dobrý výkon, ale tým bude potřebovat podporu. Jak v pondělí, tak zejména v březnu v baráži.”
Scott Wiseman, trenér Gibraltaru:
„Chceme se prezentovat naší hrou. Budeme se snažit poučit z minulosti a uděláme maximum. Čeká nás těžký protivník, který je sice v určitém období přechodu, ale stále má skvělé hráče. Není možné předvídat výsledek.
Zkoušíme presovat, být aktivní a na tom stavět naši hru a styl. Zaměřujeme se na obranu a zlepšili jsme ji. Věříme sami v sebe. Bez ohledu na soupeře chceme uspět. Jsme mladí, procházíme rovněž nějakým vývojem. Porveme se o dobrý výsledek. Čeká nás těžká mise, Češi jsou individuálně silní. Co jsme ale u sebe viděli doposud, nám dává naději, že bychom v Olomouci mohli něco uhrát.”
Poslední vzájemný zápas
Oba týmy se spolu střetly jednou. V březnu se odehrál zápas v Portugalsku, kde česká reprezentace přesvědčivě zvítězila.
25.3.2025 – kvalifikace MS
Gibraltar 0:4 (0:1) Česko
Branky: 21. Černý, 50. Schick, 72. Šulc, 90+5. Kliment
Oba týmy se spolu střetly jednou. V březnu se odehrál zápas v Portugalsku, kde česká reprezentace přesvědčivě zvítězila.
25.3.2025 – kvalifikace MS
Gibraltar 0:4 (0:1) Česko
Branky: 21. Černý, 50. Schick, 72. Šulc, 90+5. Kliment
Česko
Naše reprezentace se aktuálně nachází ve skupině na 2. místě tabulky, na kterém má při bilanci 4-1-2 a skóre 12:8 celkem 13 bodů. Už teď je jisté, že si Česko zahraje baráž o MS.
Česko v kvalifikaci nezvládlo duel v Chorvatsku, po porážce 1:5 bylo jasné, že si celek okolo Modriče přímý postup pohlídá. Domácí odveta už byla o poznání lepší, výsledek 0:0 ale ukázal rezervy našeho výběru.
Jaroslav Köstl převzal tým v složitém období, přátelské utkání mělo ukázat nové věci a hlavně nabudit tým přesvědčivou výhrou. Opak byl ale pravdou, naše reprezentace zvítězila nad San Marinem pouze o jeden gól. Tomáš Souček se prosadil po rohovém kopu, byla to jediná střela mezi tři tyče, což je hodně překvapivé.
Naše reprezentace se aktuálně nachází ve skupině na 2. místě tabulky, na kterém má při bilanci 4-1-2 a skóre 12:8 celkem 13 bodů. Už teď je jisté, že si Česko zahraje baráž o MS.
Česko v kvalifikaci nezvládlo duel v Chorvatsku, po porážce 1:5 bylo jasné, že si celek okolo Modriče přímý postup pohlídá. Domácí odveta už byla o poznání lepší, výsledek 0:0 ale ukázal rezervy našeho výběru.
Jaroslav Köstl převzal tým v složitém období, přátelské utkání mělo ukázat nové věci a hlavně nabudit tým přesvědčivou výhrou. Opak byl ale pravdou, naše reprezentace zvítězila nad San Marinem pouze o jeden gól. Tomáš Souček se prosadil po rohovém kopu, byla to jediná střela mezi tři tyče, což je hodně překvapivé.
Gibraltar
Evropský trpaslík se aktuálně nachází ve skupině na 5. místě tabulky, na kterém má při bilanci 0-0-7 a skóre 3:22 celkem 0 bodů. Trenér Scott Wiseman zatím s týmem nebodoval, tým vede od března 2025.
Gibraltar v kvalifikaci neměl velké očekávání, to důležité je teprve čeká. V březnu totiž odehrají baráž o skupinu C v Lize národů. Kvalifikace na MS je pro ně zpestření v reprezentačních přestávkách.
Ve skupině ale Gibraltar nebyl daleko od bodového zisku. S Černou Horou prohrál 1:3, od třinácté minuty dokonce vedl po brance Dana Benta. Na Faerských Ostrovech prohrál tým 1:2, ve vedení byl dokonce ještě v sedmdesáté minutě. Doma dokázal před třemi dny potrápit Černou Horu, se kterou prohráli 1:2.
Evropský trpaslík se aktuálně nachází ve skupině na 5. místě tabulky, na kterém má při bilanci 0-0-7 a skóre 3:22 celkem 0 bodů. Trenér Scott Wiseman zatím s týmem nebodoval, tým vede od března 2025.
Gibraltar v kvalifikaci neměl velké očekávání, to důležité je teprve čeká. V březnu totiž odehrají baráž o skupinu C v Lize národů. Kvalifikace na MS je pro ně zpestření v reprezentačních přestávkách.
Ve skupině ale Gibraltar nebyl daleko od bodového zisku. S Černou Horou prohrál 1:3, od třinácté minuty dokonce vedl po brance Dana Benta. Na Faerských Ostrovech prohrál tým 1:2, ve vedení byl dokonce ještě v sedmdesáté minutě. Doma dokázal před třemi dny potrápit Černou Horu, se kterou prohráli 1:2.
Na státní svátek je na programu poslední vystoupení naší reprezentace. Na Andrově stadionu v Olomouci se proti Česku představí Gibraltar. Utkání, které má jasného favorita, Vám v tomto textovém přenosu přiblížíme.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 20:45.